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Оборудование, закупленное по нацпроекту, в районах некому обслуживать

  • 11/08/2022, 12:06
Автор:
новости Новосибирска
На него были потрачены миллионы рублей.

В районах Новосибирской области нет специалистов для обслуживания дорогостоящего оборудования, приобретённого правительством области в рамках нацпроекта «Чистая вода». Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил директор Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин, к которому глава областного МинЖКХ Денис Архипов обратился за содействием в соответствующей подготовке специалистов отрасли на местах.

У нас столько детей приезжает в Новосибирск! говорит директор колледжа. Куда смотрят главы районов, когда делают заявку: поставьте нам оборудование на полмиллиарда рублей? Анализ, кто его будет обслуживать в районах, никто не делает. Так вы направьте сюда студентов, которых мы обучим. Мы можем водоподготовку дать, водоотведение и водоснабжение, у нас с «Горводоканалом» совместная лаборатория мы можем роскошных специалистов подготовить. Сейчас районы заявки на финансирование подают на 2023 2024 год, то есть перспективу, горизонт они видят, но у вас кадры есть для обслуживания покупок? Покажите их, тогда пожалуйста. Дорогостоящее оборудование за полмиллиарда подарили, а там ни специалистов, никого.

При этом вопрос подготовки «водных» специалистов даже не в финансовой обеспеченности. По словам министра образования области Сергея Федорчука, в перспективе ближайших лет необходимые средства в бюджет заложить можно.

У нас создан центр опережающей профессиональной подготовки, через который мы с помощью наших колледжей можем осуществлять переподготовку по краткосрочным программам, сообщает министр. Мы неоднократно муниципалитетам говорили: в рамках национальных проектов, когда мы заходим, получаем оборудование, на эти вещи мы можем реагировать, откликаться. Там нет ограничений по количеству человек. Надо десять значит десять. Понятно, что организация переподготовки требует затрат. Тем не менее, все вопросы можно решать. И если мы говорим о перспективе, то на 2024 год можно запланировать финансирование и спокойно отработать.

По информации правительства Новосибирской области, в 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено завершение начатых в 2021 году мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой в р.п. Маслянино, с. Венгерово, р.п. Ордынское, а также начало реализации мероприятий в р.п. Коченево и г. Татарске. На эти цели из областного и федерального бюджетов предусмотрено 873,5 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о возможной нехватке в регионе специалистов инженерного профиля. 

Фото с сайта МинЖКХ Новосибирской области

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : нацпроект кадры жкх


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