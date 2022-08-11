Оборудование, закупленное по нацпроекту, в районах некому обслуживать

В районах Новосибирской области нет специалистов для обслуживания дорогостоящего оборудования, приобретённого правительством области в рамках нацпроекта «Чистая вода». Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил директор Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин, к которому глава областного МинЖКХ Денис Архипов обратился за содействием в соответствующей подготовке специалистов отрасли на местах.

— У нас столько детей приезжает в Новосибирск! — говорит директор колледжа. — Куда смотрят главы районов, когда делают заявку: поставьте нам оборудование на полмиллиарда рублей? Анализ, кто его будет обслуживать в районах, никто не делает. Так вы направьте сюда студентов, которых мы обучим. Мы можем водоподготовку дать, водоотведение и водоснабжение, у нас с «Горводоканалом» совместная лаборатория — мы можем роскошных специалистов подготовить. Сейчас районы заявки на финансирование подают на 2023 — 2024 год, то есть перспективу, горизонт они видят, но у вас кадры есть для обслуживания покупок? Покажите их, тогда — пожалуйста. Дорогостоящее оборудование за полмиллиарда подарили, а там — ни специалистов, никого.

При этом вопрос подготовки «водных» специалистов даже не в финансовой обеспеченности. По словам министра образования области Сергея Федорчука, в перспективе ближайших лет необходимые средства в бюджет заложить можно.

— У нас создан центр опережающей профессиональной подготовки, через который мы с помощью наших колледжей можем осуществлять переподготовку по краткосрочным программам, — сообщает министр. — Мы неоднократно муниципалитетам говорили: в рамках национальных проектов, когда мы заходим, получаем оборудование, на эти вещи мы можем реагировать, откликаться. Там нет ограничений по количеству человек. Надо десять — значит десять. Понятно, что организация переподготовки требует затрат. Тем не менее, все вопросы можно решать. И если мы говорим о перспективе, то на 2024 год можно запланировать финансирование и спокойно отработать.

По информации правительства Новосибирской области, в 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено завершение начатых в 2021 году мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой в р.п. Маслянино, с. Венгерово, р.п. Ордынское, а также начало реализации мероприятий в р.п. Коченево и г. Татарске. На эти цели из областного и федерального бюджетов предусмотрено 873,5 млн рублей.

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