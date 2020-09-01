В Чулыме построят деревообрабатывающее предприятие

— В администрацию нашего района с предложением о создании производства в сфере деревопереработки вышел инвестор — новосибирская компания ООО «Грифон». Они изучили несколько площадок для размещения предприятия и остановились на одной — около 2,8 га. Сегодня она выставлена на торги, которые пройдут в начале октября. Других интересантов на участок пока нет, — сообщила Infopro54 начальник управления экономического развития администрации Чулымского района Виктория Бударина.

По ее словам, инвестор планирует построить в районе предприятие по переработке древесины, которую намерен закупать в Каргатском, Убинском, Коченевском районах области. Ключевым поставщиком станет ГАУ НСО «Чулымский лесхоз».

— По нашей информации, «Грифон» хочет расширить мощности за счет открытия нового производства в Чулыме. Сейчас у компании есть аналогичная площадка в Мамонтово, Алтайский край. Там им стало тесно, — говорит собеседник Infopro54. — У нас, по словам инвестора, они планируют производить древесный уголь, вату (целлюлозный утеплитель), зубочистки, шампуры, посуду из дерева и т.д.

Объем инвестиций в проект — 120 млн рублей. В ходе его реализации компания планирует создать 350 рабочих мест — при полной загрузке. Ввести объект в эксплуатацию инвестор обещал через 2,5-3 месяца после выхода на площадку. Глава администрации Чулымского района Светлана Кудрявцева в ходе недавнего визита вице-губернатора Юрия Петухова сообщала, что новый инвестпроект в сфере деревопереработки может стартовать в октябре 2020 года.

— Для Чулымского района проект такого масштаба — крупный. Бюджет получит от него НДФЛ, арендную плату по земельному участку, а потом земельный налог, налог на прибыль, налог на имущество, — перечисляет Виктория Бударина.

Инвестор от комментариев по проекту воздержался.

ООО «Грифон» создано в 2009 году, УК — 20 тысяч рублей. По данным Rusprofile.ru, в 2019 году выручка компании составила 1,3 млрд рублей, прибыль — 390 тысяч. Гендиректор и учредитель Елена Федорова.

Фото: pixabay.com, автор- charloisporto