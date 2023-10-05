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Строительство кампуса мирового уровня НГУ идёт с опережением графика

  • 05/10/2023, 11:45

Строительство кампуса мирового уровня НГУ идёт с опережением графика
В рамках реализации I очереди строительства по трём объектам продолжаются кровельные работы, работы по устройству внутренних стен, отделочные работы, осуществляется монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных систем.

Текущие результаты реализации проектов по созданию современных кампусов рассмотрели на совещании Министерства науки и высшего образования России под председательством главы Министерства Валерия Фалькова. В мероприятии принял участие председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Во время совещания подвели промежуточные итоги реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Челябинской областях и Республике Башкортостан, отметили значимые достижения.

В частности, как сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян, есть небольшое опережение по графику, порядка полутора-двух месяцев, реализации первого этапа проекта строительства кампуса мирового уровня НГУ:

«Мы продолжаем стройку, идём на IV квартал 2024 года, как ранее брали на себя обязательства. Что касается второго и третьего этапов: строители приступили к монолитным работам, IV квартал 2025 подтверждаем. Отставаний нет».

«Подтверждаю, что работы идут с опережением», — отметил Андрей Травников.

Добавим, что в рамках реализации I очереди строительства по трём объектам (учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс общежитий на 690 мест) продолжаются кровельные работы, работы по устройству внутренних стен, отделочные работы, осуществляется монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных систем, а также ведутся работы по монтажу фасадов и металлоконструкций.

В рамках реализации II очереди строительства по трём объектам осуществляются строительно-монтажные работы. Так в корпусе поточных аудиторий ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и плиты перекрытия пятого этажа, работы по кладке стен, устройству кирпичных перегородок и стяжки пола первого этажа, начаты работы по устройству инженерных сетей. Также идут работы по устройству котлована, бетонной подготовки и фундаментной плиты для научно-исследовательского центра, по устройству вертикальных конструкций подземного этажа учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана.

«Хотелось бы отметить хорошую динамику по проекту и достигнутые результаты. Кампусы — один из приоритетных и наиболее масштабных проектов Минобрнауки. В начале года была поставлена задача по формированию системы управления проектом и выстраивания взаимодействия всех его участников. В этом плане мы также видим, что сотрудничество между региональными командами, Минобрнауки России и другими организациям, вовлеченными в проект, организовано и приносит результаты. Нужно продолжать все работы, не сбавляя темп», — подчеркнул Валерий Фальков.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : правительство НСО общество власть Андрей Травников


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