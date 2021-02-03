Строительство подстанции для ТОСЭР в Линево оценили в 342 млн рублей

ГКУ НСО «УКСИС» объявило аукцион на строительство подстанции 110/10 кВ, линии электропередач 10 кВ до инвестиционных площадок в р.п. Линево с кадастровым номером 54:07:000000:1547 и кадастровым номером 54:07:047413:819. Информация об аукционе размещена на сайте Госзакупок.

Победитель аукциона должен приступить к работам сразу после заключения контракта и завершить их к 30 сентября 2021 года.

Начальная цена контракта составляет 341, 9 млн рублей. Источник финансирования- бюджет рабочего поселка Линево Искитимского района.

Аукцион состоится 10 февраля 2021 года.