Строительство полигона по переработке ТКО в Искитимском районе начнется после экспертиз

— Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, главгосэкспертиза). Таким образом, строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз, — цитирует министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова пресс-служба регионального правительства.

По его словам, выдача положительного заключения по проекту возможна только при обязательном соблюдении экологических требований удаленности от водных объектов, жилой застройки, норм воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ, а также проинформировал, что в настоящее время для обсуждения вопросов создания объектов в сфере обращения с ТКО на территории Искитимского района органами местного самоуправления создана рабочая группа с участием экологов и общественников.

Как подчеркнули в МинЖКХиЭ, региональная территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292 п. Согласно этой территориальной схеме, планируется размещение полигона ТКО с современным мусоросортировочным комплексом в Искитимском районе, который позволит закрыть действующие свалки, расположенные рядом c г. Бердском, г. Икитимом, р.п. Линево и наукоградом Кольцово.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

В 2019 году проведены публичные слушания по генеральному плану Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, публичные слушания признаны состоявшимися.

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