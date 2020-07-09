Последнее слово

— Мы стали другими, и я говорю не только о том, что поменялся стиль и характер работы Законодательного собрания за прошедшие 5 лет, а, в первую очередь, о качественных переменах, — заявил, выступая на финальной сессии шестого созыва, спикер регионального парламента Андрей Шимкив. — Слово «консолидация» уже набило оскомину, но главный результат работы шестого созыва парламента (и для меня лично) — это работа сплоченной командой.

В качестве ключевых законов, над которыми работал парламент, председатель заксобрания выделил закон о наказах, закон об управлении госсобственностью, пакет из четырех законов, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса на территории, закон о поддержке сельхозпроизводителей и развитии сельских территорий.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ответном слове депутатам заксобрания подчеркнул, что многие крупные проекты в регионе — четвертый мост, ЛДС, станция метро «Спортивная» и т.д. — удалось сделать не вопреки, а благодаря конструктивному сотрудничеству законодательной и исполнительной власти, поиску решений в сложных ситуациях.

— В результате не противоречий и дискуссий, а обсуждений, согласованной позиции у нас появилась качественная реализация закона о госсобственности, — констатировал глава региона. — Я чувствую удовлетворение от того, что к концу шестого созыва за последние 2 года не проскакивает разделение не то что в делах, а даже в словах. За последние месяцы я не слышал от депутатов о том, что «мы этих сволочей-министров заставляем работать, хватаем за руку, чтобы они не воровали деньги». В иных парламентах это присутствует, в нашем — нет.

Травников поблагодарил депутатов и отметил, что надеется со многими продолжить работу в сентябре, и также надеется, что все наработанное к сегодняшнему дню с хорошей преемственностью перейдет в седьмой созыв.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тоже поблагодарил представителей законодательной власти региона.

— Мы часто в последние годы говорим о разделении полномочий. Это правильно. Но опыт последних 2 лет нас учит, что при разделении полномочий главным становится объединение усилий. Когда это происходит — дела получаются неплохо, — уверен мэр. — Обратите внимание, Новосибирск и Новосибирская область становятся площадкой для привлечения крупных инвестиций, не только государственных, но и частных. Крупные деньги идут туда, где есть гарантии, понимание стабильности ситуации, взаимоотношений всех уровней власти. Мне кажется, что мы научились выстраивать эти взаимоотношения. Опыт — как хрустальная ваза, его легко разбить, но сложно склеить. Мы научились взаимодействовать. Хотелось бы, чтобы это продолжалось дальше, развивалось и укреплялось.

В своем выступлении, Андрей Шимкив также обозначил задачи, которые будут стоять перед депутатами седьмого созыва.

— Мы еще не в полной мере оценили закон о наказах, с точки зрения экономического равенства и социальных приоритетов в развитии территории. Это важно для последовательного роста как отдельных районов, так и области в целом. В следующем созыве, принимая программу наказов, важно этот баланс соблюдать, — подчеркнул Шимкив. — Кроме того, чтобы двигаться дальше не только бюджетному комитету, но и всем остальным, нужно активно пользоваться возможностями и ограничениями, предусмотренными в законе о госсобственности.

Спикер напомнил, что для выполнения задач, поставленных президентом РФ по реализации новых норм Конституции, федеральное и региональное законодательство должно сильно обновиться.

— Первые законопроекты (об отчуждении территорий) уже начали поступать в Госдуму. Седьмому созыву парламента Новосибирской области предстоит решать задачи, связанные с новыми социальными гарантиями и требованиями, поэтому, думаю, нам уже сейчас нужно корректировать наш план законопроектной работы на осень, — заявил Андрей Шимкив. — Для нового созыва парламента развитие сельских территорий должно быть если не главным приоритетом, то одним из трех главных. Я не знаю, какая погода будет в день первой сессии седьмого созыва, но хочу, чтобы перемены были добрыми и нужными.

Напомним, выборы депутатов регионального парламента седьмого созыва пройдут 13 сентября. В конце сентября состоится первая сессия, где будет выбран спикер заксобрания. В 2015 году на этот пост второй раз претендовал спикер пятого созыва Иван Мороз, которого выдвинула фракция «Единая Россия» и утвердила XXX конференция партии. Однако большинством голосов депутаты поддержали кандидатуру Андрея Шимкива. За новейшую историю 2 созыва (первый и второй) председателем заксобрания был Анатолий Сычев.

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