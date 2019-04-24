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Число уголовных дел, связанных с нарушениями валютного законодательства выросло в три раза

Только в 1 квартале 2019 года таможенными органами СТУ выявлено нарушений на сумму более 3,3 млрд рублей.
  • 24/04/2019, 11:42
Число уголовных дел, связанных с нарушениями валютного законодательства выросло в три раза

В первом квартале 2019 года таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) возбуждено 62 уголовных дела и 666 дел об административных правонарушениях (АП), связанных с нарушениями валютного законодательства. Это больше прошлогоднего показателя на 41 уголовное дело и 89 дел об АП соответственно, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что все уголовные дела возбуждались по статьям 193 «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и 193.1 «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» Уголовного кодекса РФ.

— Только в 1 квартале 2019 года таможенными органами СТУ в результате проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства выявлено нарушений на сумму более 3,3 млрд рублей, в том числе при экспорте – 2,1 млрд рублей, при импорте – 1,2 млрд рублей. Продолжающийся вывод капитала за границу Российской Федерации недобросовестными участниками ВЭД обуславливает актуальность эффективного взаимодействия органов валютного контроля и иных правоохранительных органов при выявлении нарушений валютного законодательства, — отметил заместитель начальника СТУ – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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