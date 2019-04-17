Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

В настоящее время проходит экологическая экспертиза проекта гидронамыва судового хода Оби. По нему предполагается доставлять стройматериал, предназначенный для возведения объектов спортивной инфраструктуры к международному чемпионату мира по хоккею, на стройплощадки. Об этом на комитете заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам сообщил министр строительства региона Иван Шмидт.

— 90% стройматериалов будем завозить по Оби. Сегодня разработан проект гидронамыва, — сообщил чиновник. — Верхне-Обское бассейновое управление разработало проектно-сметную документацию, которая сейчас проходит экологическую экспертизу. Если поедем по дорогам, мы их разобьем. Что касается массированного завоза строительных материалов, то в рамках проекта гидронамыва мы выполняем расчистку судового хода до острова Коровий.

По словам министра, проект не затронет территорию Центрального пляжа Новосибирска. Такие опасения ранее высказывали общественники. Более того, для обеспечения доступа к объектам инфраструктуры запланирована реконструкция дороги до пляжа.

— При подготовке к строительству объектов транспортной инфраструктуры принято решение, что строительство автодорог будет осуществляться комплексно. Проект бюджета области предусматривает строительство еще двух автомобильных дорог — дороги вокруг арены до пляжа «Наутилус» и спуск с улицы Немировича-Данченко. Также запланирована дополнительная парковка под эстакадой на тысячу парковочных мест. Комплексом работ предусмотрена реконструкция дамбы Октябрьского моста и существующей автодороги до городского пляжа, — говорит министр.

Всего, по информации регионального правительства, в рамках строительства объектов инфраструктуры при подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею предполагается осуществить строительство станции метро «Спортивная», строительство и реконструкцию четырех автомобильных дорог общей площадью около семи километров, создание подземного перехода, дополнительной автопарковки под эстакадой моста, благоустройство прибрежной парковой зоны. К началу работ, по словам Ивана Шмидта, планируется приступить ориентировочно в течение месяца.

— К началу сезона хотим заслушать заказчика по поводу того, какие строительные компании задействованы в проведении работ, есть ли среди них новосибирские, какова их доля, — отметил в конце обсуждения вопроса председатель комитета Евгений Покровский.

Напомним, что в марте 2018 года ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» подтвердило соответствие принятых в проекте ледовой арены решений требованиям в области экологии, надежности, безопасности, энергетической эффективности, комфортных условий для зрителей и спортсменов. А в начале апреля область получила разрешение на строительство ЛДС. Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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