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Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

Навигацию планируют открыть на 10 дней раньше срока.
  • 17/04/2019, 19:03
Автор: Юлия Данилова
Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн
Увеличение грузоперевозок водным транспортом связано со строительством в Новосибирске ледовой арены и Восточного обхода.

— В этом году ранняя весна и снега уже практически нет, вскрытие рек произошло на 8-10 дней раньше среднегодовых значений. По обращению судовладельцев сроки открытия навигации также будут сдвинуты — на 10 дней раньше запланированных. Сейчас мы ведем соответствующую работу, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель руководителя – главный инженер администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков. — В черте города уже выставлены буи, до 22 мая эта работа будет завершена.

В Новосибирске официальное открытие навигации запланировано на 27 апреля. Оно пройдет на Михайловской набережной напротив главной сцены.

— В связи с быстрым таянием снега запасов почти не осталось, поэтому мы прогнозируем навигационный период средней водности. Первая волна паводка уже идет, вторая, по прогнозам, не будет высокой — в черте города вода поднимется до отметки максимум 340 см, — добавил Мешков.

По расчетам администрации, грузоперевозки по Обскому бассейну составят около 6 млн тонн. На 1 млн тонн больше, чем в 2018 году.

— В этом году небольшое увеличение грузоперевозок водным транспортом связано со строительством в Новосибирске ледовой арены и Восточного обхода, где ОАО «Сибмост» приступило к работам, — говорит Павел Мешков. — Динамика по грузопотоку у нас стабильная, несколько лет подряд идет постепенный прирост. В 2015 году перевозки составляли 3,6 млн тонн. Знаковые объекты, которые реализуются в регионах Сибири, переломили тенденцию падения объемов. В Алтайском крае большой толчок к развитию речных перевозок дало заключение трехстороннего соглашения между федеральным агентством, региональным правительством и судоходными компаниями.

Кроме того, речники планируют перевезти в сезон около 1 млн пассажиров. Основной пассажиропоток дают паромные переправы. Однако в ряде городов Обского бассейна развиваются и туристические маршруты. Например, ООО «Речфлот» в этом году рассчитывает перевезти в Новосибирске около 150 тысяч пассажиров, в прошлом году их было около 130 тысяч.

Центральный пляж может переехать к Бугринскому мосту

Центральному пляжу готовят альтернативу

— Помимо традиционных маршрутов: до острова Кораблик, в аквапарк, «6 мостов» и «Романических вечеров на Оби», туров выходного дня, в этом году мы сформировали маршруты до Бердского залива, в Боровое, на острова Обского моря. Планируем запускать совместный проект с пляжем «Звезда», — говорит управляющий ООО «Речфлот» Сергей Ковалев. — Учитывая то, что в городе реализуются большие стройки, они могут повлиять на функционирование Центрального пляжа Новосибирска. В случае его закрытия мы готовы быстро предложить маршруты до Бугринского пляжа, который не уступает Центральному с точки зрения инфраструктуры. Время в пути от Речного вокзала составит 10-15 минут.

Кроме того, компания является единственным участником тендера на осуществление субсидированных перевозок речным транспортом по маршруту «Речной вокзал–Седова заимка». В прошлом году по социальной линии «Речфлот» перевез около 6 тысяч пассажиров.

Фото: редакции

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