Регоператор придумал хитрый план для привлечения людей к «мусорным» договорам

Депутаты заксобрания области подвергли жесткой критике метод расчета стоимости услуг оператора по вывозу ТКО в частном секторе. Речь идет о том, что домовладельцам пришли квитанции об оплате услуги, рассчитанные на трех человек, вне зависимости от того, сколько на само деле проживает в доме. По словам руководителя компании-регоператора ООО «Экология – Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») Ларисы Анисимовой, такой расчет был сделан произвольно, поскольку у компании нет данных о количестве проживающих в том или ином домохозйстве. С другой стороны, регоператор намеревался таким образом привлечь жителей частного сектора на заключение договоров об обслуживании, что те делать не спешили. Об этом Лариса Анисимова сообщила на заседании комитета заксобрания по строительству ЖКХ и тарифам.

— У нас в области 306 тысяч частных домов, из них 224 тысячи сегодня обслуживаются региональным оператором, — говорит Анисимова. — Но начисление проводится не по всем, так как, в отличие от многоквартирных домов, у жителей частного сектора нет установленной законом обязанности предоставлять сведения. Житель частного сектора сам должен обратиться к региональному оператору и предоставить персональные данные. По частному сектору заключено всего лишь 22 тысячи договоров — там, куда мы сами дошли либо жители к нам заявились. В прошлом месяце мы на совещании с главами районов, с участием замгубернатора Сергея Семки и министра ЖКХ Дениса Архипова проанализировали ситуацию и решили произвести пробное начисление на трех человек по каждому домохозяйству. Разослали пробные квитанции, чтобы побудить жителей обратиться к нам и предоставить о себе данные. Мы понимали, что это вызовет шквал недовольства.

— Мы проводили совещание, в том числе с федеральными органами исполнительной власти. Нам нужно было узнать количество проживающих в домах. Обращались в федеральную миграционную службу, где могли бы получить хотя бы обезличенную информацию. Никто не смог помочь. Те цифры, которые выставила какая-то организация, например «Энергосбыт», нас категорически не устраивают — у них неполная база данных. Потому мы на это пошли сознательно, — заявил Семка.

По словам руководителя компании, такой «пробный шар» вызвал не только шквал недовольства со стороны жителей, но и послужил поводом для предписания прокуратуры, которое регоператор получил на минувшей неделе. Информацию об участии представителей региональной власти в проекте «Пробные квитанции» подтвердил и замгубернатора Сергей Семка.

Сейчас, по словам регоператора, все пробные начисления аннулированы. Но вопрос получения данных о количестве проживающих в каждом частном домовладении, чтобы корректно выставить тариф, остается открытым. По мнению председателя комитета Евгения Покровского, в решении этого вопроса можно попросить содействия у облизбиркома.

— У нас есть избирком, у него есть поименные списки — говорит Покровский. — Если их запросить в обезличенном виде, то потом можно легко уточнить по любому дому. Облизбирком — это не федеральная структура, это своя областная организация.

Его коллега Николай Мочалин настроен более радикально.

— А что такое произошло, что комитет должен стараться помочь концессионеру наполнить его бюджет? Зачем нам это надо по большому счету? А то мы тут пытаемся помочь, как списки составить, как привлечь «юриков» и «физиков»? Вообще, есть федеральный закон о защите персональных данных, и того чиновника, который вам их дает, можно под суд отправлять, — довольно эмоционально высказался в своем выступлении депутат.

— Много говорили о частном секторе, жители которого должны к вам прийти и принести чуть ли не все выписки по собственности. А люди боятся. Они не понесли документы по собственности даже на капремонт, а на мусор вам тем более никто не понесет свидетельство собственности на свой дом, — обратился депутат к регоператору. — Почему вы не пользуетесь государственной системой? Почему вы выставили так называемую «пробную платежку» на трех человек, чтобы вынудить к вам прийти собственника? Почему не поступили, как положено по закону, по Жилищному кодексу: выставить на одного собственника, а потом уже уточнять?

Своим видением решения проблемы поделился и зампредседателя комиссии Вадим Агеенко.

При этом, по мнению депутата, основная проблема даже не в некорректном организации сбора оплаты с жителей частного сектора.

— Претензии в заксобрание шли большей частью от домохозяйств частного сектора, где были выставлены платежи на трех человек. Однако выяснилось, что в большей части частного сектора эта коммунальная услуга не предоставлялась. Ни на улице, ни на квартале не организована площадка, не стоят ящики, а «квиток» уже пришел, — заявил Агеенко.

По информации ООО «Экология Новосибирск», услуга «Обращение с ТКО» оказывается в 280 населенных пунктах Новосибирской области и охватывает более 2,3 млн человек, вывоз ТКО осуществляют 12 компаний-перевозчиков, с которыми заключены договоры.

Фото: Юлия Данилова