 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Регоператор придумал хитрый план для привлечения людей к «мусорным» договорам

Пробный метод начисления тарифа на вывоз ТКО возмутил жителей частного сектора и привлек внимание прокуратуры.
  • 18/04/2019, 10:49
Автор: Евгения Серёгина
Регоператор придумал хитрый план для привлечения людей к «мусорным» договорам
«Почему не поступили, как положено по закону: выставить на одного собственника, а потом уже уточнять?»

Депутаты заксобрания области подвергли жесткой критике метод расчета стоимости услуг оператора по вывозу ТКО в частном секторе. Речь идет о том, что домовладельцам пришли квитанции об оплате услуги, рассчитанные на трех человек, вне зависимости от того, сколько на само деле проживает в доме. По словам руководителя компании-регоператора ООО «Экология – Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») Ларисы Анисимовой, такой расчет был сделан произвольно, поскольку у компании нет данных о количестве проживающих в том или ином домохозйстве. С другой стороны, регоператор намеревался таким образом привлечь жителей частного сектора на заключение договоров об обслуживании, что те делать не спешили. Об этом Лариса Анисимова сообщила на заседании комитета заксобрания по строительству ЖКХ и тарифам.

 У нас в области 306 тысяч частных домов, из них 224 тысячи сегодня обслуживаются региональным оператором,  говорит Анисимова.   Но начисление проводится не по всем, так как, в отличие от многоквартирных домов, у жителей частного сектора нет установленной законом обязанности предоставлять сведения. Житель частного сектора сам должен обратиться к региональному оператору и предоставить персональные данные. По частному сектору заключено всего лишь 22 тысячи договоров — там, куда мы сами дошли либо жители к нам заявились. В прошлом месяце мы на совещании с главами районов, с участием замгубернатора Сергея Семки и министра ЖКХ Дениса Архипова проанализировали ситуацию и решили произвести пробное начисление на трех человек по каждому домохозяйству. Разослали пробные квитанции, чтобы побудить жителей обратиться к нам и предоставить о себе данные. Мы понимали, что это вызовет шквал недовольства.

Мусорим по 6,5 литра в день

Мусорим по 6,5 литра в день

По словам руководителя компании, такой «пробный шар» вызвал не только шквал недовольства со стороны жителей, но и послужил поводом для предписания прокуратуры, которое регоператор получил на минувшей неделе. Информацию об участии представителей региональной власти в проекте «Пробные квитанции» подтвердил и замгубернатора Сергей Семка.

 Мы проводили совещание, в том числе с федеральными органами исполнительной власти. Нам нужно было узнать количество проживающих в домах. Обращались в федеральную миграционную службу, где могли бы получить хотя бы обезличенную информацию. Никто не смог помочь. Те цифры, которые выставила какая-то организация, например «Энергосбыт», нас категорически не устраивают  у них неполная база данных. Потому мы на это пошли сознательно, — заявил Семка.

Сейчас, по словам регоператора, все пробные начисления аннулированы. Но вопрос получения данных о количестве проживающих в каждом частном домовладении, чтобы корректно выставить тариф, остается открытым. По мнению председателя комитета Евгения Покровского, в решении этого вопроса можно попросить содействия у облизбиркома.

  У нас есть избирком, у него есть поименные списки  говорит Покровский.  Если их запросить в обезличенном виде, то потом можно легко уточнить по любому дому. Облизбирком  это не федеральная структура, это своя областная организация.

Его коллега Николай Мочалин настроен более радикально.

— А что такое произошло, что комитет должен стараться помочь концессионеру наполнить его бюджет? Зачем нам это надо по большому счету? А то мы тут пытаемся помочь, как списки составить, как привлечь «юриков» и «физиков»? Вообще, есть федеральный закон о защите персональных данных, и того чиновника, который вам их дает, можно под суд отправлять,  довольно эмоционально высказался в своем выступлении депутат.

Расходы перевозчиков ТКО оказались выше плана

Расходы перевозчиков ТКО оказались выше плана

Своим видением решения проблемы поделился и зампредседателя комиссии Вадим Агеенко.

 Много говорили о частном секторе, жители которого должны к вам прийти и принести чуть ли не все выписки по собственности. А люди боятся. Они не понесли документы по собственности даже на капремонт, а на мусор вам тем более никто не понесет свидетельство собственности на свой дом,  обратился депутат к регоператору.  Почему вы не пользуетесь государственной системой? Почему вы выставили так называемую «пробную платежку» на трех человек, чтобы вынудить к вам прийти собственника? Почему не поступили, как положено по закону, по Жилищному кодексу: выставить на одного собственника, а потом уже уточнять?

При этом, по мнению депутата, основная проблема даже не в некорректном организации сбора оплаты с жителей частного сектора.

  Претензии в заксобрание шли большей частью от домохозяйств частного сектора, где были выставлены платежи на трех человек. Однако выяснилось, что в большей части частного сектора эта коммунальная услуга не предоставлялась. Ни на улице, ни на квартале не организована площадка, не стоят ящики, а «квиток» уже пришел,  заявил Агеенко.

По информации ООО «Экология Новосибирск», услуга «Обращение с ТКО» оказывается в 280 населенных пунктах Новосибирской области и охватывает более 2,3 млн человек, вывоз ТКО осуществляют 12 компаний-перевозчиков, с которыми заключены договоры.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

17/04/2019, 19:21
Стройматериалы для объектов инфраструктуры предстоящего Молодежного чемпионата по хоккею на стройплощадки доставят по реке.
Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

17/04/2019, 19:03
Навигацию планируют открыть на 10 дней раньше срока.
Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

17/04/2019, 18:51
Их отправят в круиз на теплоходах до Салехарда и обратно.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

Инфляция в Сибири в марте увеличилась до 5,7%

18/04/2019, 12:40

Новосибирская область примет чемпионат России по тяжелой атлетике

18/04/2019, 12:36

Станция Клещиха установила суточный рекорд погрузки

18/04/2019, 11:50

В Новосибирске объявлен конкурс на продолжение строительства перинатального центра

18/04/2019, 11:11

Федеральные автомобильные трассы закрыты для пассажирских автобусов

18/04/2019, 11:02

Строительство спортивной инфраструктуры не затронет Центральный пляж

17/04/2019, 19:21

Грузопоток по Обскому бассейну вырастет до 6 млн тонн

17/04/2019, 19:03

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов

17/04/2019, 18:51

Эксперты предупредят новосибирцев о предстоящих изменениях на рынке новостроек

17/04/2019, 16:58

Студенты НГТУ НЭТИ создали «другое измерение»

17/04/2019, 16:47

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска