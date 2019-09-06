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Строительство станции метро «Спортивная» оценили в 2,6 млрд рублей

Управление по строительству подземных транспортных сооружений объявило торги на определение подрядчика на строительство станции метро.
  • 06/09/2019, 16:39
Строительство станции метро «Спортивная» оценили в 2,6 млрд рублей

Управление по строительству подземных транспортных сооружений разместило заказ на строительство станции метро «Спортивная». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, начало выполнения работ по контракту – не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня заключения контракта. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат работ – до 30.11.2021 года. Сроки выполнения этапов Работ определяются графиком выполнения строительно-монтажных работ. В частности, в октябре должны начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. Входную группу подрядчик должен начать делать в марте 2020 года, кровлю — в августе 2020 года, внутреннюю отделку — в мае 2021 года. Пусконаладочные работы запланированы на июнь 2021 года, благоустройство и озеленение территории —июль 2021 года.

Начальная цена контракта — 2,6 млрд рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 сентября 2019 года. Подведение итогов конкурса — 2 октября 2019 года.

Напомним, в начале июня проект не прошёл Главгосэкспертизу. Несмотря на это в июле рабочие начали готовить место для будущего строительства станции. Заявка была отправлена на повторное рассмотрение после устранения недочётов. Планируется, что станция метро «Спортивная» откроется в 2022 году для организации молодёжного Чемпионата мира по хоккею.

Фото: Юлия Данилова

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