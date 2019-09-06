Шесть проектов вошли в финал акселератора социальных инноваций

В Новосибирске состоялся финал акселератора социальных инноваций «За дело», который стартовал еще 15 июня. За два с половиной месяца было проведено пять стратегических сессий – участники обсуждали маркетинг, продвижение, бизнес и финансовые модели, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что на предварительном отборе в мае было подано 17 проектов, 15 из них были отобраны в акселератор. До финальной сессии дошли 12. В конце августа во время заключительной проектной сессии эксперты из 12 проектов выбирали шесть.

Отбор осуществлялся по следующим критериям: актуальность, новизна решения, потенциал тиражирования, социальная значимость, вовлечение людей с ОВЗ и малообеспеченных слоев населения, создание новых рабочих мест для инвалидов, степень проработанности и готовности проекта для внедрения, а также компетентность команды проекта.

По итогам отбора в финал вышли: мобильное приложение «Сервис для жизни в критических ситуациях»; социальный коворкинг «Дом моды и инклюзивного творчества»; «Маркетплэйс адаптивных мультиязычных квест-экскурсий для незрячих и иностранных туристов»; доработка дизайна устройства для оказания гигиенических услуг лежачим больным; создание учебного комплекса для обучения смысловому чтению детей с РАС «От слова к пересказу»; социальный склад «Нужные вещи».

Фото: pixabay.com, автор- Hans