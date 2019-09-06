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Кто построит ливневку и пешеходный переход для ЛДС

Определен победитель двух конкурсов на строительство инфраструктурных объектов для ледового дворца спорта.
  • 06/09/2019, 16:36
Автор: Юлия Данилова
Кто построит ливневку и пешеходный переход для ЛДС
ФГУП «Свэко» включено в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства.

— Подведены итоги двух конкурсов по определению подрядчика на строительство ливневой канализации и пешеходного моста через дамбу для ЛДС. Первый объект стоит 1,4 млрд рублей, второй — 311 млн рублей. Вести работы по этом объектам будет ФГУП «Свэко», — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Строительство ливневой канализации на площадке предусматривает создание системы водоотводов, отведение коллектора в район железнодорожного моста, а также строительство очистных сооружений. Длина пешеходного перехода через дамбу составит 269 метров. Он будет оборудован лифтами для обеспечения доступа маломобильных граждан. Локоть подчеркнул, что эти объекты должны быть сформированы к 2022 году.

Сроки строительства объектов для ЛДС пришлось неоднократно переносить

— Кроме того, мы занимаемся метромостом, готовимся к замене стекол. Сейчас проходит

испытание система цветной декоративной подсветки метромоста. С сегодняшнего дня она начнет работать в тестовом режиме. По техзаданию она должна эксплуатироваться в круглый год при температуре от -50 до +50 градусов. Эту работу ведет МКУ «Городской центр наружной рекламы», — добавил мэр.

К концу сентября должен появиться подрядчик по строительству станции метро «Спортивная». Конкурс по его выбору муниципалитет объявил вчера. Стартовая стоимость контракта — 2,6 млрд рублей. Сейчас ведется подготовка площадки под строительство. Выполняются работы и по контракту на строительство плоскостной развязки на площади Лыщинского. В этом году подрядчик намерен провести работы по подготовке территории, выносу канализации, водопровода, а в следующем — приступить к основным работам.

— Можно сказать, что по всем инфраструктурным проектам, которые связаны с ЛДС и касаются наших полномочий, мы вышли на строительство или объявили конкурсные процедуры, — резюмировал Анатолий Локоть.

Ранее он отмечал, что на подготовку инфраструктуры для ЛДС необходимо провести торги на совокупную сумму около 7,8 млрд рублей.

Инфраструктура вокруг ЛДС подорожала до 7,8 млрд рублей

Инфраструктура вокруг ЛДС подорожала до 7,8 млрд рублей

ФГУП «Свэко» образовано в 1991 году и на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 28 мая 2011 года № 920-р передано в ведение Федеральной службы охраны Российской Федерации. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 года №2931-р ФГУП «Свэко» включено в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства. За последние 5 лет предприятие выполнило более 300 государственных контрактов на общую сумму более 20 млрд рублей (по итогам деятельности в 2017 году). Оборот предприятия превысил 7,7 млрд. рублей, говорится на сайте ФГУП. Предприятие является поставщиком комплексных интеграционных решений в области капитального строительства, автоматизации, связи, инфотелекоммуникационных и информационных технологий, а также информационной безопасности.

Фото Евгении Серегиной

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