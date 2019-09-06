Кто построит ливневку и пешеходный переход для ЛДС

Строительство ливневой канализации на площадке предусматривает создание системы водоотводов, отведение коллектора в район железнодорожного моста, а также строительство очистных сооружений. Длина пешеходного перехода через дамбу составит 269 метров. Он будет оборудован лифтами для обеспечения доступа маломобильных граждан. Локоть подчеркнул, что эти объекты должны быть сформированы к 2022 году.

испытание система цветной декоративной подсветки метромоста. С сегодняшнего дня она начнет работать в тестовом режиме. По техзаданию она должна эксплуатироваться в круглый год при температуре от -50 до +50 градусов. Эту работу ведет МКУ «Городской центр наружной рекламы», — добавил мэр.

К концу сентября должен появиться подрядчик по строительству станции метро «Спортивная». Конкурс по его выбору муниципалитет объявил вчера. Стартовая стоимость контракта — 2,6 млрд рублей. Сейчас ведется подготовка площадки под строительство. Выполняются работы и по контракту на строительство плоскостной развязки на площади Лыщинского. В этом году подрядчик намерен провести работы по подготовке территории, выносу канализации, водопровода, а в следующем — приступить к основным работам.

— Можно сказать, что по всем инфраструктурным проектам, которые связаны с ЛДС и касаются наших полномочий, мы вышли на строительство или объявили конкурсные процедуры, — резюмировал Анатолий Локоть.

Ранее он отмечал, что на подготовку инфраструктуры для ЛДС необходимо провести торги на совокупную сумму около 7,8 млрд рублей.

ФГУП «Свэко» образовано в 1991 году и на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 28 мая 2011 года № 920-р передано в ведение Федеральной службы охраны Российской Федерации. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 года №2931-р ФГУП «Свэко» включено в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства. За последние 5 лет предприятие выполнило более 300 государственных контрактов на общую сумму более 20 млрд рублей (по итогам деятельности в 2017 году). Оборот предприятия превысил 7,7 млрд. рублей, говорится на сайте ФГУП. Предприятие является поставщиком комплексных интеграционных решений в области капитального строительства, автоматизации, связи, инфотелекоммуникационных и информационных технологий, а также информационной безопасности.