Стройка четвертого моста заморожена?

На стройплощадках по возведению четвертого моста через Обь никаких строительных работ не ведется. Об этом заявили депутат горсовета Александр Бурмистров, а также общественники Алексей Носов и Евгений Митрофанов в видео, которое они записали в районе стройки и разместили на своих страницах в соцсети. На ракурсах, попавших в кадр, действительно активности особо не наблюдается, видны лишь несколько человек. Однако фоном слышен шум, похожий на строительный.

— За нами — площадь Энергетиков, одна из площадок — на ней никаких работ не ведется, — рассказывает Алексей Носов. — Вторая площадка строительства — тоже все стоит. Ходят два геодезиста, но техника засыпана снегом, давно ничего не происходит. Правильно понимаю, что срыв сроков строительства — это удар по бюджету, потому что все издержки концессионера будет оплачивать дорожный фонд Новосибирской области? Я проехал площадь Будагова — там не происходит ровным счетом ничего. Получается, весь ущерб, который несет концессионер, должен будет компенсироваться из бюджета. Однозначно происходит срыв сроков строительства моста.

По мнению Александра Бурмистрова, причиной для остановки работ могла стать «смена власти» в управляющей компании генподрядчика.

— Причины, по которым почти остановились работы на объекте, по всей видимости, заключаются в том, что поменялось руководство: старое ушло, а новое пытается понять, кто сколько вывел средств на объекте, зафиксировать текущую ситуацию, пересмотреть договоры с субподрядчиками, — рассуждает депутат. — Это значит, что еще больше времени горожанам придется стоять в пробках.

Как пишет «Тайга-инфо» со ссылкой на данные сервиса «Контур-фокус», ООО «Национальные транспортные концессии», которое управляет ООО «Сибирской концессионной компанией», поменяло директора. Фирму возглавил Сергей Ромашов, сменивший Павла Овчинникова. «Национальные транспортные концессии» принадлежат петербургской группе «ВИС» и ее владельцу Игорю Снегурову. Выручка фирмы в 2020 году составила 90 млн рублей, чистая прибыль — 8,8 млн.

Со своей стороны компания-концессионер заявляет, что никакой остановки строительных работ не было.

— Они ведутся в плановом режиме и не останавливались даже во время вынужденных выходных в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID, — сообщает в ответ на запрос корреспондента Infopro54 руководитель департамента по корпоративным коммуникациям ГК «ВИС» Сергей Козловский. — Более детальную информацию предоставим позже.

В качестве подтверждения собеседник редакции приводит ссылку на фоторепортаж 8 ноября, размещенный на страницах ГК в соцсетях, где люди в спецовке с символикой «ВИС» выполняют строительные работы.

Стоит напомнить, что концессионное «мостовое» соглашение довольно продолжительное время периодически встречает сопротивление представителей новосибирской общественности и депкорпуса. Так, уже упомянутый Александр Бурмистров неоднократно официально заявлял об использовании подрядчиком контрафактных материалов при строительстве, что в результате спровоцировало просадку коллектора. Это стало поводом для дебатов депутата с заместителем гендиректора ГК Алексеем Мельниченко, состоявшихся в середине августа. Последний раз вопрос контрафакта и коллектора Бурмистров пытался инициировать в ходе октябрьской сессии горсовета. Что касается областных парламентариев, то их председатель Андрей Шимкив периодически демонстрирует свою «любовь» как к «ВИС», так и к другим концессионерам. В конце прошлого года спикер заявил о возможном закрытии областного финансирования строительства моста в случае, если не будет пересмотрен в сторону уменьшения тариф на вывоз мусора, который осуществляет еще одна «дочка» «ВИС» — ООО «Экология-Новосибирск». Однако дальше заявления дело не пошло. А свою очередь представители региональной областной власти в отношении концессионера демонстрируют различные подходы. Если напрямую завязанный с мостом Минтранс в лице его главы Анатолия Костылевского периодически выступает в качестве «адвоката» строительных работ, то чиновники рангом повыше — губернатор области Андрей Травников и его первый заместитель Владимир Знатков — публично от «мостовой» концессии держатся в стороне.