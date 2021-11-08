В чем основные ошибки российских врачей при лечении COVID-19

Россия — лидер по смертности в Европе. По данным сайта NVL, это факты, которые озвучила Дарья Карташева-Эмберц, ученый-иммунолог, работающая во Франции. Одной из причин лидерства эксперт видит в неправильном назначении лечения пациентам с коронавирусной инфекцией. В социальных сетях иммунолог дала четкие советы, которые, по ее мнению, помогут грамотно лечить ковид в России.

— Антибиотики стали назначать всем поголовно, как и гормоны, даже тем, кто не нуждается в кислороде — делать этого не нужно. Противовирусные средства (в том числе Арбидол) лидируют в списке рекомендаций российских врачей, наверное, единственных в мире, кто еще любит назначать «фероны», но они, увы, не работают, — говорит эксперт. — Если температура держится повышенной больше трех дней, это не повод ложиться в больницу, как и принимать антикоагулянты всем без разбора. Биологическая терапия (антителами) не должна проводиться без объективных показаний, а вот переводить на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) нужно вовремя. Тяжелые случаи нужно лечить в больнице, а легких пациентов не перегружать множественной терапией.

Кроме того, Дарья Карташева-Эмберц не рекомендует слушать «знакомого врача из красной зоны» или соседку, которая рассказывает схемы лечения, лучше обращаться к грамотным специалистам, которые не будут советовать кровопускание и лечение коронавируса народными средствами. Покупка липового сертификата — тоже не выход.