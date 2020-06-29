Студенты НГТУ НЭТИ защитят свои стартапы в качестве выпускных работ

Сегодня в режиме онлайн пройдут первые в городе защиты бакалаврских работ, выполненных в новом формате бизнес-проектов. Первыми «дипломными» стартапами станут два проекта резидентов студенческого бизнес-инкубатора «Гараж»: приложение Lingua Bear для сохранения исчезающих языков, которое уже получило поддержку в Министерстве культуры и Министерстве образования Республики Саха, и стартап по индивидуальному подбору подарков LovelyBox.NSK, сообщили в пресс-службе университета.

Одним из первых «дипломных» стартапов станет проект Lingua Bear — мобильное приложение для сохранения «умирающих» языков России с переводчиком, словарем, играми, сказками и литературой на национальных языках, запуск которого запланирован в конце этого года.

Для подготовки проекта студентка НГТУ НЭТИ провела опрос на территории Якутии, в котором приняли участие более 160 человек. Исследования показали, что около 70 % опрошенных признают острой проблему сохранения родного языка и более 90 % из этой группы готовы использовать мобильное приложение Lingua Bear для изучения и сохранения родного языка.

Полезным Lingua Bear станет не только для носителей языка, но и для туристов, иногородних и обучающихся студентов по обмену, которым интересно изучить язык, культуру, познакомиться с ценностями народа и национальной кухней. Благодаря переводчику платформа облегчит общение с местными жителями, а удобная навигация покажет исторические места с достопримечательностями. Стартап Lingua Bear является социальным стартапом, который решает важную социальную проблему — сохранение умирающих языков, при этом они сами финансово обеспечивают свою операционную деятельность и развитие.

Другой стартап Lovely Box — это проект, который помогает решить проблему выбора подарка клиентом в максимально сжатые сроки. Набор формируется из разных компонентов, которые обсуждаются с заказчиком: продовольственные товары, уходовая косметика, различные персонализированные вещи, handmade-вещи, сделанные мастерами специально для клиента, и другие подарки. Стартап осуществляет сборку и доставку подарков с июня 2019 года и сейчас вышел на средний уровень количества заказов 40—45 в месяц. В дальнейшем планируется создание программного продукта, который позволит клиентам самостоятельно подбирать подходящие варианты онлайн- и офлайн-подарков, а также использовать планировщик поздравлений и заказа подарков.

Отмечается, что внедрение формата защиты выпускных квалификационных работ, выполненных в виде стартапа, — масштабная и важная инициатива, которую активно поддерживает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Сейчас выделена группа вузов-лидеров во главе с университетами ИТМО и Дальневосточным федеральным университетом, которые будут апробировать этот формат, и на основе полученного опыта планируется тиражирование модели. В мае 2020 года Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписал с Национальным исследовательским университетом ИТМО соглашение по развитию преподавания технологического предпринимательства и практики защит в формате «Стартап как диплом».

— Мы — опорный вуз Новосибирской области и поэтому должны вносить свой вклад в развитие экономики региона не только внедрением своих разработок в производство, но и созданием новых бизнесов. Конечно, наши выпускники и раньше создавали успешные предприятия в Новосибирске, они открыли десятки крупных компаний, в том числе известных на всю страну и за рубежом. Но наша задача — поставить процесс создания бизнесов в стенах университета на поток. Мы хотим выращивать не единицы, а целые поколения новых технологических предпринимателей в Новосибирске. Для этого год назад мы создали студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) «Гараж», а внедрение практики защиты студенческих стартапов как ВКР — еще один важный шаг к созданию целостной экосистемы студенческого предпринимательства в нашем университете. Я знаком с проектами, которые будут защищаться, это интересные стартапы, уверен, они вырастут в успешные бизнесы. Желаю авторам проектов ни пуха ни пера на защитах! — говорит ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Первые защиты аналогичных магистерских работ ожидаются в 2021 году. Одной из магистерских работ станут «умные ценники». Георгий Зорин, студент магистратуры, вместе со своей командой разработал программно-аппаратный комплекс «Seller» — инструмент увеличения прибыли торговых сетей, который меняет цены на товар автоматически в зависимости от показателей ценообразования и без участия дополнительного персонала выводит стоимость на электронные ценники.

В университете подчеркнули, что в дальнейшем практика защиты стартапов в НГТУ НЭТИ будет активно расширяться. Для студентов, выбирающих защиту в формате «Стартап как диплом», будет частично перестроен образовательный процесс, в который будут добавлены факультативы, дополнительные тренинги и мастер-классы в СБИ «Гараж» по стартап-проектированию. Команды стартапов сопровождаются трекерами студенческого бизнес-инкубатора, которые при необходимости обеспечивают для проектов консультации отраслевых экспертов. Для организации защит в состав государственной экзаменационной комиссии включаются предприниматели и отраслевые эксперты. Последние отбираются исходя из отраслевой принадлежности стартапа.

Подготовка к защитам ВКР в виде стартапа для выпускников 2021 года начнется уже в осеннем семестре следующего учебного года.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ