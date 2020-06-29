Карасукская автошкола ДОСААФ осталась без категории «D»

Министр транспорта области Анатолий Костылевский сообщил, что эта тема находится на контроле реготделения «Единой России».

Как уточнил Кулинич корреспонденту InfoPro54, в качестве областного депутата он вместе с депутатом Госдумы Александром Карелиным, помогал восстанавливать автошколу в Карасуке. Три года назад был запущен автодром, обустроена автошкола, открыта подготовка водителей категории «D» и «С», заключены договоры с военкоматом на подготовку призывников к службе в армии.

— За три года была проделана огромная работа. В результате приехал в Карасук руководитель регионального ДОСААФ (Виталий Шадрин. — Ред.), снял главу местного отделения и закрыл категорию «D», а это те водители, которые могут работать на школьных маршрутах, на перевозке пассажиров между муниципалитетами, районами области, — пояснил Кулинич. — Ко мне обратились, чтобы я помог с решением этого вопроса. Я, в свою очередь, подготовил письмо на имя губернатора, в прокуратуру.

Замруководителя Карасукской автомобильной школы ДОСААФ Константин Колесник подтвердил корреспонденту Infopro54, что обучение водителей категории «D» в школе сейчас не ведется.

— Мы планировали набирать на учебу людей из близлежащих районов: Баганского, Купинского, Здвинского, Довольного и т.д. Сейчас им предлагают ехать на учебу в Бердск. Далеко не каждый может себе это позволить, так как само обучение стоит около 40 тысяч рублей, плюс необходимы деньги на проживание во время обучения, — поясняет Колесник. — Сейчас мы видим, что в Карасуке и близлежащих районах уже начал формироваться дефицит водителей категории «D».

Источник редакции сообщил, что с декабря 2019 года в карасукской автошколе проходят прокурорские проверки. Прежний руководитель Роман Трушкин, был уволен по 81 статье ТК РФ, при уходе он забрал свой личный автобус, на котором проводилось обучение категории «D». При этом собеседник редакции отмечает, что Трушкин неоднократно предлагал его выкупить на баланс автошколы.

— За три последних года у школы сократились долги по коммуналке, по налогам, увеличилось количество учеников. Сейчас из школы уволились почти все мастера производственного обучения. Под угрозой исполнение контракта с Минобороны РФ, — говорит собеседник редакции. — Мы писали письма в Москву — в наше головное отделение ДОСААФ — с просьбой помочь урегулировать ситуацию. До сих пор ответ не получили.

Сегодня автошколы ДОСААФ в регионе работают в Карасуке, Ордынке, Искитиме, Тогучине, Бердске. Одним из источников дохода является обучение призывников по контрактам Минобороны по категории «С» (По военно-учетной специальности (ВУС)-№837. — Ред.).

На запрос в пресс-службу федерального ДОСААФ редакция получила официальный ответ председателя ДОСААФ России Новосибирской области Виталия Шадрина. В частности, он сообщает, что запросы от комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике, посвященные деятельности ДОСААФ, в региональное отделение ДОСААФ России Новосибирской области не поступали, представители регионального отделения ДОСААФ Новосибирской области к последнему заседанию комитета не привлекались. Также никакие запросы о положении дел в ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» в Новосибирское региональное отделение ДОСААФ не поступали от депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Кулинича.

— Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России на сегодняшний день развивается с положительной динамикой. В соответствии с постановлением правительства РФ от 2009 г. № 973 ДОСААФ Новосибирской области занимается выполнением государственных задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке призывников к военной службе, обучению граждан массовым техническим профессиям и другими, — говорится в ответе Шадрина. — Начальник ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» уволен с занимаемой должности, в соответствии с действующим законодательством РФ, по итогам проведенных проверок финансовой и хозяйственной деятельности ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России».

Он подчеркнул, что в настоящее время ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» ведет подготовку водителей категории «В», а также осуществляет подготовку граждан по военно-учетной специальности на водителя категории «С» для Вооруженных сил РФ.

— Вопрос о прекращении подготовки граждан категории «С» не стоит. Обучение водителей категории «D» в ПОУ «Карасукская АШ ДОСААФ России» не проводится в связи с отсутствием учебных транспортных средств этой категории. Подготовка таких специалистов начнется после приобретения учебных транспортных средств категории «D», — уточняется в ответе Виталия Шадрина.

Фото пресс-службы правительства