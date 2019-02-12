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Студенты НГТУ разрабатывают туристические маршруты по секретным лабораториям

Проект даст экскурсантам узнать об истории университета, уникальных лабораториях факультета летательных аппаратов и истории самолетостроения.
  • 12/02/2019, 16:44
уристические маршруты по секретным лабораториям

Студенты технического вуза примут участие в проекте «Режиссура интерактивных экскурсионных программ», который направлен на разработку оригинальных маршрутов по Новосибирску. Интеграция ресурсов НГТУ, музея Новосибирска, а также туристических фирм позволит не только вывести на рынок новые «экскурсионные» предложения, но и решить проблему нехватки квалифицированных гидов, способных находить и исследовать информацию, составлять маршруты и грамотно вести экскурсии, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Одной из первых экскурсий проекта на территории НГТУ станет «Первым делом — самолеты!» Проект даст экскурсантам узнать об истории университета, уникальных лабораториях факультета летательных аппаратов и истории самолетостроения. Экскурсия войдет в число действующих маршрутов Музея Новосибирска и «Лаборатории экскурсий» Музея НГТУ.

Другой маршрут называется «Друг на день». Это прогулка-сопровождение для туристов и горожан, желающих познакомиться с городом поближе: с его атмосферными местами, оригинальными кафе, уютными галереями и необычными музеями. В разработке маршрут для детской аудитории, который называется «Архитектурный квест», где ребята смогут совершить «путешествие в прошлое» и познакомиться с памятниками архитектуры. Маршрут войдет в федеральную программу «Живые уроки» и будет реализован турфирмой «Базилик-Тревел».

В проекте идёт работа над автобусно-пешеходной экскурсией, посвященной истории и профессиям, которые помогают обеспечить безопасность жителей города. Посетители смогут побывать в интерактивном музее МЧС и в кинологической службе МВД.

Также результаты проекта будут оформлены в методические разработки, планируется создание демо-роликов маршрутов и демонстрация экскурсий на местности.

Фото: пресс-служба НГТУ

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