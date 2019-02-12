Биометрия в банке: как это работает?

Сегодня в 18 отделениях Банка клиентам доступны услуги по размещению и обновлению биометрических данных в электронной форме в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Единая биометрическая система — это цифровая платформа для удаленной биометрической идентификации, которая позволяет предоставлять новые цифровые коммерческие и государственные услуги для граждан в любое время и в любом месте. Система создана по инициативе Центрального банка РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, разработчиком и оператором ЕМС выступает ПАО «Ростелеком».

Биометрические данные – это сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, позволяющие банкам дистанционно определить личность клиента, в данном случае, по двум параметрам: лицо и голос. После сбора необходимых данных и размещения их в Единой биометрической системе (ЕМС), клиент может удалённо (через интернет) получать разные услуги банка. Это существенно упростит доступ граждан к финансовым услугам, сделав возможным взаимодействие с банком через компьютер, планшет или смартфон.

Для сдачи биометрии клиенту необходимо обратиться в офис банка, предоставив специалисту паспорт и СНИЛС, а также подтвердив наличие активной учётной записи на портале Госуслуг. Процедура сбора данных занимает не более 5 минут, после чего фото и «голос» клиента заводятся в ЕБС.

Биометрия является надежной формой защиты данных от мошенничества, поскольку биометрическую идентификацию, проводимую одновременно по лицу и голосу, невозможно подделать. Данные, которые банк передает в ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации), зашифрованы и надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены в защищенной базе данных «Ростелекома».

Информация об офисах ПАО «Левобережный», в которых принимаются биометрические данные представлена на сайте банка: https://www.nskbl.ru/novosibirsk/private/biometriya/.

Фото: Юлия Данилова