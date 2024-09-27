Суд обязал Минстрой области завершить детсады-долгострои

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокуратуры и признал незаконным бездействие минстроя области при возведении двух зданий детских садов-яслей в Марусино и поселке Чаны.

Как показала прокурорская проверка, строительстве детсадов началось в 2019 и 2020 годах. Согласно контракту подрядчики должны были сдать объекты в июне 2020 и декабре 2021, однако они до сих пор не введены в эксплуатацию. Как заявили в ведомстве, по проектам выявлено неэффективное использование бюджетных средств. По фактам выявленных прокуратурой злоупотреблений при строительстве детских садов ранее вынесены обвинительные приговоры в отношении должностных лиц ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

Суд обязал Минстрой региона в течение 18 месяцев принять меры по завершению строительства детских садов.

Решения суда в законную силу не вступили.

Напомним, в апреле 2022 года прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора регионального государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Владимира Мурзина. По версии следователей регионального СКР, руководитель учреждения пообещал представителю строительной организации ООО «Инвестстрой» обеспечить победу на аукционе и заключение контракта на строительство здания детского сада в селе Марусино.

В апреле 2022 года прокуратура сообщала, что между государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО «Абсолют» был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству детского сада. Проверкой прокуратуры был выявлен факт приемки и оплаты заказчиком фактически невыполненных обществом строительно-монтажных работ на сумму свыше 16 млн рублей. По материалам было возбуждено уголовное дело

Ранее редакция сообщала о том, что сессия заксобрания Новосибирской области утвердила Дмитрия Богомолова на должность министра строительства региона.