Новосибирский «Вектор» изучает происхождение геморрагического клещевого энцефалита

Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирске работают над разгадкой тайны смертельно опасного геморрагического клещевого энцефалита. Об этом со ссылкой на доктора биологических наук, главного научного сотрудника отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов, завлабораторией иммунологии вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Валерия Локтева сообщает BFM-Новосибирск.

Как рассказал эксперт на симпозиуме в рамках форума OpenBio, в 1999 году в Новосибирской области была зафиксирована вспышка этого заболевания. Им заразились восемь человек. Все они погибли. У больных на 7-ой день заболевания развивался геморрагический синдром, на 16-й — летальный исход. В 2023 году в регионе скончался подросток с аналогичной клиникой.

На сегодняшний день, тайна возбудителя заболевания не выяснена. Учёные установили, что первой фазой инфекции является вирус клещевого энцефалита. Второй инфекционный агент пока не установлен.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в Новосибирске от укусов клещей пострадали более 13 тысяч человек. Клещевой энцефалит выявили у 212 горожан, клещевой боррелиоз диагностировали почти у 4 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске за неделю на 83 процента выросло количество заболевших ОРВИ. Медики заявили о начале эпидемиологического сезона.