Суд обязал Минздрав Новосибирской области оснастить больницу оборудованием

Суд потребовал от Минздрав Новосибирской области профинансировать оснащение больницы № 12

необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

— По результатам проверки главному врачу медицинского учреждения внесено представление, в ответ на которое сообщено о необходимости дополнительного финансирования для закупки недостающего медицинского оборудования, — говорится в сообщении.

В больнице отсутствуют электрокардиограф, матрац термостабилизирующий, термоэластограф, кровать-весы, аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза, а также в надлежащем рабочем состоянии отсутствует автоматическая проявочная машина для проявки рентгеновской пленки.

Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав порекомендовал лекарства для лечения COVID-19.