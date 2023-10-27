После нападения собаки на ребенка под Новосибирском прокуратура обяжет построить приют

Инцидентом с нападением бездомного животного на 10-летнюю школьницу заинтересовалась прокуратура.

Напомним, ранее стало известно, что в городе Искитиме 10-летняя девочка по дороге на тренировку захотела погладить бездомную собаку. Животное обедало на помойке и агрессивно отреагировало на ребенка. Собака набросилась на ученицу и покусала ей лицо. В больнице девочке наложили несколько швов в районе брови и губ.

― По итогам проверки прокуратурой будет решен вопрос о предъявлении в суд искового заявления в целях возмещении морального вреда в интересах несовершеннолетнего ребёнка, ― пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Также отмечается, что ведомство направило исковое заявление в суд о понуждении администрации города к созданию приюта для безнадзорных животных. Ранее в Искитиме такого места не было.