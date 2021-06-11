Суд ограничил работу бердского предприятия по производству бетона на 90 суток

По сообщению регионального УФССП, Бердский городской суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», и назначил наказание в виде приостановления деятельности.

В случае самовольного возобновления работы предприятию грозит наказание в виде крупного штрафа.