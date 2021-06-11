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Суд ограничил работу бердского предприятия по производству бетона на 90 суток

  • 11/06/2021, 16:32
Автор: Марина Санькова
UFSSP
В ходе проверки надзорным органом установлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

По сообщению регионального УФССП, Бердский городской суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», и назначил наказание в виде приостановления деятельности.

В случае самовольного возобновления работы предприятию грозит наказание в виде крупного штрафа.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Новосибирской области

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Регионы: Новосибирская область

Теги : УФССП по Новосибирской области суд предприятие нарушение


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