Историю с Бугринским пляжем участники обещают прокомментировать на следующей неделе

Предприниматель Дмитрий Котов заявил в своем Instagram-блоге о начале строительства зоны отдыха Soho Pool Club, включающей в себя бассейны, кафе, водопад и SPA-центр. По словам предпринимателя, это место для досуга будет находиться около Бугринского моста. Сейчас Котов активно ищет инвесторов, готовых вложиться в проект, так как открытие предполагается уже через год. По данным сайта rusprofile.ru, Дмитрий Котов является руководителем и соучредителем 7 компаний, занимающихся перевозками.

Напомним, для территории Бугринского пляжа, расположенного по адресу: переулок Обской, 43, была разработана концепция развития, предполагающая размещение открытого летнего бассейна. В рамках реализации концепции в январе 2021 года МБУК ПКиО «Бугринская роща» (Реорганизовано и присоединено к МАУК «Городские Парки» в марте 2021 года. — Ред.), на своем официальном сайте опубликовало сообщение о проведении конкурсного отбора. В феврале комиссией был определен победитель, им стала компания Дмитрия Котова. Вскоре она заключила договор на аренду оборудования, в соответствии с которым арендодатель обязался в установленный договором срок предоставить арендатору комплекс оборудования: открытый летний бассейн на пляже около Бугринской рощи.

— По такой же схеме сейчас работает бассейн, размещенный в парке Сосновый бор. Я помню, с какими спорами он открывался, но, исходя из опыта его эксплуатации, стало понятно, что он пользуется большой популярностью у новосибирцев. Мы приняли решение использовать часть муниципальной территории для размещения подобной конструкции возле Бугринской рощи, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. — Проведен конкурс, организация Дмитрия Котова выиграла и, насколько мне известно, в ближайшее время приступит к монтажу. Речь идет о бассейне — ни о чем больше, других договорных обстоятельств и конкурсов не проводилось. Вся остальная информация (Озвученная Котовым. — Ред.) не совсем соответствует действительности.

Как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе мэрии Новосибирска, со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики, территория Бугринского пляжа на праве постоянного бессрочного пользования принадлежит МАУК «Городские парки». Планов по ее сдаче в аренду у города нет. Никаких иных договоров (кроме строительства открытого бассейна) между ПКиО «Бугринская роща» и «Транспортное агентство» не заключалось. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:31922 площадью 33004 кв. м предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование МБУК ПКиО «Бугринская роща».

— По вопросам квалификации действий Дмитрия Котова необходимо обратиться в правоохранительные органы, — говорится в ответе, полученном редакцией.

На момент подготовки материала получить комментарий у Дмитрия Котова корреспонденту Infopro54 не удалось. Он пообещал прояснить ситуацию на следующей неделе. Заместитель мэра города Новосибирска — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова также сообщила, что «на следующей неделе планируется собрать представителей СМИ и все рассказать».

— Котов поспешил и дал некорректную информацию, — добавила Терешкова.

Напомним, в 2019 году при строительстве комплекса бассейнов на территории ПКиО «Сосновый бор», тоже возникало много споров как со стороны общественников, так и со стороны органов власти, правоохранительных структур.

— Территория ПКиО «Сосновый бор» входит в состав городских лесов, которые отнесены законом к защитным лесам, — сообщали в прокуратуре. — На этой территории запрещено осуществление деятельности, несовместимой с целевым назначением и полезными функциями защитных лесов. Парк не составлял проект освоения лесов, получивший положительное заключение экспертизы. При таких обстоятельствах прокуратура посчитала, что заключение договора аренды нарушило права неопределенного круга лиц на благоприятную среду.

В результате прокуратура города предъявила иск к учреждению (ПКиО «Сосновый бор») в Калининский районный суд о признании действий незаконными и возложении обязанностей по использованию земельного участка в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ (в т.ч. прекратить работы по устройству бассейнов). Инвестор — ООО «Контек Сиб» — выиграл все суды и в мае 2019 года открыл в парке комплекс для отдыха: «Бассейн Румба Пляж». Сейчас здесь расположены несколько бассейнов с подогревом воды: большой бассейн 30х15 м и детский бассейн. На территории есть пляж с шезлонгами, рассчитанный на 500 посетителей. В реализацию проекта инвестор вложил более 90 млн рублей. Администрация ПКиО «Сосновый бор» получает 10% прибыли от продажи билетов.