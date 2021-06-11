В Сибири финансовые нелегалы специализируются на потребкредитовании

Незаконная выдача потребительских займов остается самым распространенным методом работы финансовых нелегалов в Сибирском федеральном округе, Забайкальском крае и Республике Бурятия, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Из общего числа черных кредиторов большая часть – 17 организаций – незаконно выдавали потребительские займы под видом комиссионных магазинов или незарегистрированных ломбардов. Остальные прикрывались вывесками микрокредитных компаний, хотя на самом деле не состояли в реестре поднадзорных Банку России МФО или работали по схеме «возвратного лизинга» на авто, которая грозит клиентам не только повышенными процентами, но и потерей автомобиля.

— Нелегалы не подчиняются запрету увеличивать процентную ставку по займу или запрету взимать плату за хранение залога. Клиенты нелегальных кредиторов, прикрывающихся вывесками ломбардов, могут столкнуться с неограниченными штрафными процентами или вообще потерять свое имущество, — пояснил опасность обращения к нелегалам начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Чтобы ввести людей в заблуждение, злоумышленники могут одновременно создавать ломбард и комиссионный магазин, которые находятся по одному адресу.

— Ломбард обязан заключить с клиентом договор потребительского займа и выдать залоговый билет. Если вам предлагают другие виды договоров – купли-продажи, хранения, комиссии – это повод заподозрить нелегала. Проверьте, что в договоре указана именно та организация, в которую вы обратились. В названии обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Настоящие ломбарды находятся в реестре Банка России, их можно найти через кнопку «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта, — рассказал Николай Морев.

С июня этого года Банк России не только выявляет компании, которые работают на финансовом рынке без лицензии, но и публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в списке 1800 организаций, их обнаружили в 2020 и 2021 годах. Нелегалов можно искать по названию, ИНН, адресу офиса или сайта. В 2020 и I квартале 2021 года специалисты Сибирского ГУ Банка России выявили 232 субъекта с признаками нелегальной деятельности, большая часть – нелегальные кредиторы, а 13 компаний – с признаками финансовых пирамид.