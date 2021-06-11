В Сибири финансовые нелегалы специализируются на потребкредитовании

Незаконная выдача потребительских займов остается самым распространенным методом работы финансовых нелегалов в Сибирском федеральном округе, Забайкальском крае и Республике Бурятия, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Из общего числа черных кредиторов большая часть – 17 организаций – незаконно выдавали потребительские займы под видом комиссионных магазинов или незарегистрированных ломбардов. Остальные прикрывались вывесками микрокредитных компаний, хотя на самом деле не состояли в реестре поднадзорных Банку России МФО или работали по схеме «возвратного лизинга» на авто, которая грозит клиентам не только повышенными процентами, но и потерей автомобиля.
— Нелегалы не подчиняются запрету увеличивать процентную ставку по займу или запрету взимать плату за хранение залога. Клиенты нелегальных кредиторов, прикрывающихся вывесками ломбардов, могут столкнуться с неограниченными штрафными процентами или вообще потерять свое имущество, — пояснил опасность обращения к нелегалам начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.
Чтобы ввести людей в заблуждение, злоумышленники могут одновременно создавать ломбард и комиссионный магазин, которые находятся по одному адресу.
— Ломбард обязан заключить с клиентом договор потребительского займа и выдать залоговый билет. Если вам предлагают другие виды договоров – купли-продажи, хранения, комиссии – это повод заподозрить нелегала. Проверьте, что в договоре указана именно та организация, в которую вы обратились. В названии обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Настоящие ломбарды находятся в реестре Банка России, их можно найти через кнопку «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта, — рассказал Николай Морев.
С июня этого года Банк России не только выявляет компании, которые работают на финансовом рынке без лицензии, но и публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в списке 1800 организаций, их обнаружили в 2020 и 2021 годах. Нелегалов можно искать по названию, ИНН, адресу офиса или сайта. В 2020 и I квартале 2021 года специалисты Сибирского ГУ Банка России выявили 232 субъекта с признаками нелегальной деятельности, большая часть – нелегальные кредиторы, а 13 компаний – с признаками финансовых пирамид.
— Компании из списка не находятся под контролем Банка России, поэтому к ним регулятор не может применить те меры воздействия, что доступны для легальных участников финансового рынка. Но Банк России может предупредить граждан, что деятельность фигурантов этого списка имеет признаки нелегальной, так что лучше не иметь с ними дел, — комментирует Морев.
Фото: pexels.com автор: Andrea Piacquadio
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