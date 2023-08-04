Суд освободил подрядчика, ответственного за смерть 9-летнего мальчика в Кудряшовском

Днем 4 августа в Новосибирском районном суде рассматривали вопрос об избрании меры пресечения для заместителя директора ООО “Корона”. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека.

— Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мужчина будет ограничен в передвижениях, телефонных разговорах и должен являться к следователю на допрос при первом требовании, — сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, трагедия со школьником случилась 1 августа в дачном поселке Кудряшовский. Дети играли на стройплощадке и один из мальчиков провалился в канализационный колодец. Второй ребенок пытался его спасти, но не смог.