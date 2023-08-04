В Новосибирске выросла цена покупки квадратного метра для льготников и расселения жилья

Мэрия Новосибирска установила норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городу Новосибирску на III квартал 2023 года. Документ опубликован в бюллетене органов местного самоуправления города.

Согласно документу, норматив устанавливается в размере 106 644 рубля. Это на 8,51% превышает показатель полугодовой давности. Напомним, во втором квартале 2023 года норматив составлял 97 564 рубля (+1,05%), в I квартале 2023 года — 96 536 рублей (+3,06%).

Напомним, норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения — это расчетный показатель, который необходим, чтобы определять размеры социальных выплат некоторым категориям граждан на строительство или приобретение жилья.

В 2021 году в России изменилась методика определения норматива. Раньше цену 1 кв. метра определяли с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. Теперь официальная стоимость метра соответствует рыночной.

Согласно приказу Минстроя, в новой формуле расчета используются только средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Норматив стоимости жилья по стране рассчитывается как средний из цен регионов.

В Сибирском федеральном округе средняя рыночная стоимость 1 кв. м для составляет — 95 326 рублей.

По данным управляющей компании RID Analytics, сертифицированного аналитика-консультанта рынка недвижимости Российской гильдии риэлторов Елены Ермолаевой, по итогам июня 2023 г. на рынке жилой недвижимости г. Новосибирска средняя цена предложения на вторичном рынке составила 108 тыс. руб./кв.м и 128 тыс. руб./кв.м — на первичном рынке.

Эксперт отмечает, что за второй квартал 2023 года цены как на вторичном, так и на первичном рынке жилья выросли на 0,6%. При этом, по сравнению с декабрем прошлого года, цены в июне 2023 г. в большей степени выросли на вторичном рынке, чем на первичном — на 3%.

Ранее редакция сообщала, что новостройки в Новосибирске за три года действия льготной ипотеки подорожали на 68%.