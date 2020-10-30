Суд отказал оппозиционеру в депутатстве

Рассмотрение дела по иску независимого кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко, представляющего оппозиционную коалицию «Новосибирск 2020» завершилось отказом судьи Маргариты Сидорчук в удовлетворении требований истца. Об этом сообщил соратник Якименко по оппозиционной коалиции Андрей Гладченко, присутствующий с ним в суде.

— Судья внезапно объявила решение об отказе в удовлетворении иска и завершила процесс, — пишет Гладченко на своей странице в соцсети.

Чуть подробнее информация — у пресс-службы суда.

— Административное дело по административному иску Якименко Вячеслава Дмитриевича к Участковой избирательной комиссии избирательного участка №1833 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска, Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №35 по выборам депутатов Совета депутатов Новосибирска об оспаривании решения избирательной комиссии рассмотрено, в удовлетворении требований Якименко В.Д. отказано в полном объеме, — сообщается на судебном сайте.

Напомним, что Вячеслав Якименко требовал признать недействительными результаты голосования на одном из избирательных участков в Октябрьском районе, где голосовали несколько сотен курсантов института войск Нацгвардии РФ. По мнению стороны истца, не все из них имели прописку на территории городского избирательного округа, поэтому не могли голосовать на выборах депутатов горсовета Новосибирска. Тем не менее именно этот участок определил результат выборов на территории всего округа. Если изначально лидировал Якименко, то с курсантами «одеяло» в виде депутатского мандата перетянул на себя его основной соперник — вице-спикер горсовета, единоросс Евгений Яковенко, в текущем созыве вновь избранный заместителем председателя, несмотря на то, что в это время судебные разбирательства еще продолжались и де-юре мандат Яковенко еще был под вопросом. Под вопросом его статус депутата был даже в момент октябрьской сессии, о чем напомнили независимые депутаты, представляющие коалицию «Новосибирск 2020». Первый раз — при формировании комиссии по депутатской этике, куда вместе со спикером Дмитрием Асанцевым вошли все его заместители, включая Яковенко. Второй раз — при обсуждении списка претендентов на почетные грамоты горсовета, среди которых оказались несколько членов территориальной избирательной комиссии Октябрьского района. После довольно продолжительной дискуссии избиркомовцев из списка награждаемых исключили.

Фото со страницы Вячеслава Якименко в Facebook