Культурная 17-этажка или неэкологичные грузовички?

— Я — застройщик. Так получилось, что в основном нам приходится строить «неточечные» объекты. Но давайте посмотрим, а что хорошо и плохо в точечных объектах?

ПЛОХО

Здесь не нужно особо объясняться, почему-то все считают, что это плохо — и незачем это обсуждать. Но когда нет объективных причин для «плохо», есть другое объяснение: «противно, что этот застройщик решает чьи-то жилищные вопросы, а не наши, а мы здесь в этих старых панельках мерзнем, протекаем, летом без горячей воды».

Причем, если проанализировать, то плохо всегда только некоторому количеству, отнюдь не большинству!

ХОРОШО

Здесь нужно понимать, что застройщик, который решился на строительство объекта рядом с существующей жилой застройкой, попадает в сложносочиненные отношения с мэрией. Наиболее распространены следующие обременения:

Перекладка сетей отопления, канализования, замена колодцев, задвижек, замена трансформаторных подстанций, кабельных сетей. Это список «обременений», которые поддерживают муниципалитет и сетевые монополисты. Мэрию понять можно: новые сети прослужат долго без текущих ремонтов! Меньше жалоб жителей на инженерную инфраструктуру района/квартала. Благоустройство и подключение нового объекта к дорожной сети — это просто прямая обязанность муниципалитета. И застройщику приходится ремонтировать все подъездные дороги, делать тротуары, обустраивать детские и спортивные площадки в тех местах, где еще со времен советской власти забыли это сделать или сделали как попало, и все пришло в негодность. Каждый может такие примеры из своей жизни подтвердить. Градостроительная необходимость в уплотнительной застройке. Мне, как застройщику, глубоко погруженному в градостроительные вопросы на территории нашего города (я являюсь членом общественного градостроительного совета под руководством мэра города), не приходится сомневаться в необходимости уплотнительной застройки при соблюдении, конечно, всех нормативов.

Это благо для города, потому что:

— Город не растаскивается по пустырям. В компактном городе масса преимуществ по его обслуживанию. Дороги короче, больше денег на ремонт каждого метра дороги, меньше средств на уборку снега. Нынешний мэр не виноват, что до него город уже растащили по пустырям, а критическая масса проблем пришлась на его правление.

— Общественный транспорт в центре ходит лучше, чем в «Кукуево», можно больше пользоваться им, а не личным транспортом. А это значит, что меньше будет пробок, меньше стрессов и аварий на дорогах. Я не знаю, сколько погибает или травмируется людей в городе в ДТП. Школы, детские сады, расположенные в районах неплотной застройки недозагружены или загружены детьми с окраин, где социальной инфраструктуры не хватает.

— Маятниковые потоки транспорта (утром — в город, вечером — из города), создающие так много проблем горожанам, — это настоящий бич для такого мегаполиса, как Новосибирск. Часто для жителей отдаленных районов (те, которые уже понастроены), каторгой выглядит эксплуатация приобретенного в полях жилого недвижимого многоквартирного имущества. Особенно с детьми. Утром, если оба родителя работают, нужно отвезти в садик, в школу, съездить на работу, найти где-то в центре бесплатный паркинг на весь день… С работы нужно уйти вовремя, забрать в обратном порядке из школы, садика и тащиться в пробке, подвергая испытанию выхлопными газами себя и детей. А им-то за что такие испытания?

ИТОГО

Я этим хотел показать, что издевательства над нашими гражданами, вынужденными покупать жилье в отдаленных неблагоустроенных районах, стоят того, чтобы серьезно задуматься и принять «программу возвращения людей в центр города».

Общественный градостроительный совет регулярно ставит такие вопросы, регулярно спотыкается о реакцию людей, которые уже благополучно живут в центре и не очень-то хотят пускать других.

Я, как застройщик, более тысячи семей в год обеспечиваю жильем, кучу людейзарплатой, а городналогами. И я считаю нашу мэрию и строительный департамент очень профессиональными в области градостроительства. Я вообще против потребительского шовинизма. Считаю, что большинство вопросов решаются без силовых способов. Не нужно по поводу и без повода писать президенту и устраивать импичмент мэру. Есть успешный опыт решения конфликтных вопросов через Общественный совет. Можно найти компромисс между застройщиком и жителями соседних домов. Но нужно искать. Заигрывание с гражданами там, где нужно проявить твердость в отстаивании принятых на основании законов решений, вредно для города. И часто такие акции происходят в корыстных целях лиц, их организующих.

P.S. В любом случае культурная 17-этажка лучше, чем промышленный объект со шныряющими на его территории неэкологичными грузовичками.

Давайте думать о здоровье. Сегодня это очень важно.

По материалам публикации на личной странице в Facebook