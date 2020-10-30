Культурная 17-этажка или неэкологичные грузовички?

— Я — застройщик. Так получилось, что в основном нам приходится строить «неточечные» объекты. Но давайте посмотрим, а что хорошо и плохо в точечных объектах?
Здесь не нужно особо объясняться, почему-то все считают, что это плохо — и незачем это обсуждать. Но когда нет объективных причин для «плохо», есть другое объяснение: «противно, что этот застройщик решает чьи-то жилищные вопросы, а не наши, а мы здесь в этих старых панельках мерзнем, протекаем, летом без горячей воды».
Причем, если проанализировать, то плохо всегда только некоторому количеству, отнюдь не большинству!
Здесь нужно понимать, что застройщик, который решился на строительство объекта рядом с существующей жилой застройкой, попадает в сложносочиненные отношения с мэрией. Наиболее распространены следующие обременения:
— Город не растаскивается по пустырям. В компактном городе масса преимуществ по его обслуживанию. Дороги короче, больше денег на ремонт каждого метра дороги, меньше средств на уборку снега. Нынешний мэр не виноват, что до него город уже растащили по пустырям, а критическая масса проблем пришлась на его правление.
— Общественный транспорт в центре ходит лучше, чем в «Кукуево», можно больше пользоваться им, а не личным транспортом. А это значит, что меньше будет пробок, меньше стрессов и аварий на дорогах. Я не знаю, сколько погибает или травмируется людей в городе в ДТП. Школы, детские сады, расположенные в районах неплотной застройки недозагружены или загружены детьми с окраин, где социальной инфраструктуры не хватает.
— Маятниковые потоки транспорта (утром — в город, вечером — из города), создающие так много проблем горожанам, — это настоящий бич для такого мегаполиса, как Новосибирск. Часто для жителей отдаленных районов (те, которые уже понастроены), каторгой выглядит эксплуатация приобретенного в полях жилого недвижимого многоквартирного имущества. Особенно с детьми. Утром, если оба родителя работают, нужно отвезти в садик, в школу, съездить на работу, найти где-то в центре бесплатный паркинг на весь день… С работы нужно уйти вовремя, забрать в обратном порядке из школы, садика и тащиться в пробке, подвергая испытанию выхлопными газами себя и детей. А им-то за что такие испытания?
Я этим хотел показать, что издевательства над нашими гражданами, вынужденными покупать жилье в отдаленных неблагоустроенных районах, стоят того, чтобы серьезно задуматься и принять «программу возвращения людей в центр города».
Общественный градостроительный совет регулярно ставит такие вопросы, регулярно спотыкается о реакцию людей, которые уже благополучно живут в центре и не очень-то хотят пускать других.
P.S. В любом случае культурная 17-этажка лучше, чем промышленный объект со шныряющими на его территории неэкологичными грузовичками.
Давайте думать о здоровье. Сегодня это очень важно.
По материалам публикации на личной странице в Facebook
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