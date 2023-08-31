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Аукцион о передаче участков под КРТ в Новосибирске признали незаконным

  • 31/08/2023, 11:31

Суд поддержал УФАС в решении отменить результаты аукциона мэрии, по которому землю в центре Новосибирска отдали за бесценок
Ранее УФАС не согласилось с тем, что городская администрация не допустила до аукциона крупных застройщиков и отдала землю за бесценок.

Суд поддержал выводы управления ФАС России о нарушении торгов по развитию территории Новосибирска. Ранее УФАС не согласилось с тем, что городская администрация не допустила до аукциона крупных застройщиков и отдала землю за бесценок.

Арбитражный суд подтвердил правомерность решения новосибирского управления Федеральной антимонопольной службы России о проведении торгов на право заключения договора о развитии территории Новосибирска в границах улицы Ипподромской, улицы Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах.

— Ранее антимонопольный орган признал жалобу ООО «СЗ «Акация на Ватутина» на действия департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обоснованной, – напомнили в УФАС.

Комиссия пришла к выводу о неправомерности допуска до участия в торгах ряда хозяйствующих субъектов. Заказчику выдали предписание об отмене торгов до 23 июня 2023 года. Однако, по данным на 30 августа 2023 года, оно не было исполнено. При этом, учитывая высокую социальную значимость проекта, новосибирское УФАС России указывало как на необходимость изменения подхода к оценке заявок со стороны организаторов, так и на подготовку участниками торгов более полного пакета документов в составе заявки.

Напомним, что аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 67,5 тысячи квадратных метров в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах выиграло ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей. Протокол результатов аукциона был подписан 22 мая начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Алексеем Кондратьевым.

Согласно документу, помимо «Комфорта», участие в состоявшемся весной аукционе принял «Краснообск.Монтажспецстрой», но предложил меньше. Известно, что заявки на участие в аукционе подавали еще два крупных застройщика, один из которых – «Акация на Ватутина» – готов был вложить миллиард и имел на руках кредитное решение банка, но их отклонили по формальным причинам.

Позже управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области рассмотрело жалобу ООО «Акация на Ватутина» на результаты аукциона. УФАС России сочло обоснованным повторное проведение данных торгов. Руководитель управления Дмитрий Сухоплюев указал на то, что торги таких масштабов необходимо проводить прозрачно.

Фото: freepik.com — stockgiu 

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : УФАС суд Расцветай


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