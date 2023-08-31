Кадры в биотехе и вызовы при внедрении искусственного интеллекта обсудят на X Российском форуме биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово

Кадровый суверенитет отрасли, подготовку персонала для обеспечения биотехнологического прорыва России, вызовы при внедрении искусственного интеллекта и другие темы обсудят представители науки, российских сервисов интернет-рекрутмента, биотехнологических компаний, промышленных биокластеров, ведущих вузов, учебных центров и органов власти.

Сегодня сфера биотехнологии, с одной стороны, является одной из самых перспективных наукоемких отраслей экономики, с другой – сталкивается с новыми кадровыми вызовами. Стране необходимо динамично увеличивать возможности внутреннего производства, создавать и внедрять перспективные отечественные разработки. Справиться с этими задачами смогут только высококвалифицированные профессионалы. На полях форума экспертами будут проанализированы тренды профессий, актуальные навыки специалистов отрасли, тенденции изменения спроса на специалистов в биотехе. Особое внимание будет уделено проблемам недостатка кадров в регионах с фармпроизводством и адаптации кадров после обучения.

Екатерина Дегтярёва, директор HH.ru Сибирь, о состоянии кадров в отрасли:

«Дефицитный, сложный, напряжённый — все эти эпитеты хорошо описывают современный рынок труда во всех отраслях, в том числе и в науке. Дефицит людей усиливается — и это главный вызов, с которым вновь придётся столкнуться всем без исключения: самим соискателям, работодателям, научному сообществу и учреждениям высшего образования, органам власти. Мы постоянно наблюдаем динамику рынка труда, анализируем данные и готовы поделиться своим видением ситуации с участниками межрегиональной площадки OpenBio, которая как раз и является местом обсуждения актуальных проблем в науке».

Важное место на площадке форума займут и дискуссии, посвященные искусственному интеллекту как гипотетическому конкуренту молодым кадрам. Участники круглого стола оценят возможность противопоставления искусственного интеллекта разуму и навыкам человека, и прогнозируемое в связи с этим исчезновение ряда профессий. Обсудят важность умения работать с искусственным разумом и прикладные сферы его применения. В повестке также проблемы качества обучения “сознательных машин” и засилье инфопродуктов в сфере образования.

На мероприятии будут рассмотрены и инструменты работы с талантливой молодежью в сфере биотехнологий, изучены возможности для развития ее потенциала. Эксперты будут решать, как помочь молодым ученым биотехнологам, биофизикам и другим специалистам биотеха стать драйверами позитивных изменений в отрасли.

Спикер Рыбко Вера Александровна, кандидат биологических наук по специальности «онкология», старший преподаватель, заместитель директора по развитию Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха, директор магистерской программы «Науки о жизни», отмечает:

«На площадке OpenBio-2023 будут рассмотрены злободневные темы: например, развитие soft skills, помимо фундаментальных знаний биотехнологов и биологов. Зачастую в рамках классического бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры мало внимания уделяется простейшим навыкам, таким как деловая переписка, составление резюме, докладам на публику и т.д. А эти навыки критически важны для построения будущей карьеры. Помимо великолепного фундаментального и/или прикладного образования, студенты должны представлять, что такое наукоемкий бизнес, знать основные принципы защиты интеллектуальной собственности. Важна и междисциплинарность. Как в образовании (возможность изучать смежные или совершенно далекие дисциплины, например связанные с искусственным интеллектом), так и в построении команд (навыки общения)».

Приглашаем к участию в круглом столе докладчиков и компании, для которых актуальна тема кадров в биотехе.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте OpenBio