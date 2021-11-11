Суд приговорил экс-директора новосибирского НИИТО к четырем годам колонии

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Михаила Садового, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере). Об этом сообщили в прокуратуре региона, отметив, что дело рассматривалось в особом порядке, поскольку с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

— В суде установлено, что в 2009 – 2017 гг. Садовой совместно с сотрудниками института и руководителями коммерческих организаций привлек подконтрольные ему фирмы, которым были созданы условия для победы на торгах, проводимых учреждением в целях закупки разного медицинского оборудования. Обвиняемый совершал фиктивные сделки купли-продажи медицинских изделий, завышая на торгах их стоимость, — говорится в сообщении. — В результате заключения с 14 аффилированными юридическими лицами контрактов ему удалось похитить денежные средства Министерства здравоохранения Российской Федерации в размере свыше 1,3 млрд рублей.

Для легализации похищенного Садовой заключил фиктивные сделки на общую сумму свыше 940 миллионов рублей.

Кроме того, суд обязал экс-директора новосибирского НИИТО выплатить штраф в размере 620 тысяч рублей. Также его на два года лишили права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госучреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.