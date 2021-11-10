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Кто следующий на QR-код?

  • 10/11/2021, 18:41
Автор:
Новости Новосибирской области
В региональном правительстве рассматривают два «коронавирусных» сценария и, соответственно, возможное введение новых ограничений.

Транспорт равнение на Татарстан

Власти региона рассматривают два возможных «ограничительных» коронавирусных сценария — положительный, с постепенной отменой принятых ограничений в случае, если темпы прироста болезни пойдут на спад, и отрицательный, если результат будет наблюдаться с точностью до наоборот. Об этом в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров.

Как увидим снижение заболеваемости, эти ограничения будем снимать, сообщает министр. Но мы рассматриваем и негативный сценарий. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация будет развиваться более критически для нас. Рассматриваем другие ограничительные мероприятия. Сейчас про них я говорить не буду. Пока мы не понимаем, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Четвертая волна оказалась самой сильной, хотя мы маски носим, руки моем, температуру измеряем, профилактические средства употребляем.

Несмотря на настойчивые просьбы представителей СМИ уточнить, какая из отраслей может следующей попасть под ограничения, сообщить данную информацию министр отказался.

Ограничения, которые касаются бизнеса, не воспринимаются на ура, заявил Гончаров журналистам. Если какой-то бизнес пострадает, то это будет удар по бюджету. Отвечать на ваш вопрос не буду. Мне, во-первых, не хотелось бы лишнего ажиотажа, какой-то волны, что «вот, мы следующие, ребята, давайте демонстрации, пояса затягивать, людей распускать». У меня перед каждым таким решением — встреча с предпринимателями, и они мне ласковых слов не говорят и спасибо за эти вещи тоже не говорят.

Однако несколько оговорок чиновник все же сделал. В частности, он не исключил введение QR-кодов в общественном транспорте. Сейчас в связи с этим Новосибирская область намерена проследить за опытом Татарстана, где по распоряжению главы региона через две недели будет введен пропуск по QR-коду для пассажиров общественного транспорта.

Пока, правда, не очень понятно, как в час пик можно проверить QR-коды в метро или на остановке общественного транспорта, комментирует Андрей Гончаров. Посмотрим, как Татарстан выйдет из этой ситуации. Мы с нашим министерством транспорта сейчас находимся в таком взаимодействии.

Рост фальсификата и паспортный беспредел

О чем на уровне региональной власти говорят с большей определенностью, так это о возможном росте числа поддельных документов о вакцинации. Напомним, что уже действует «пропуск» по QR-коду в учреждения культуры и спорта, вместимость мероприятий которых — более 100 человек, а с 12 ноября этот список пополнят и заведения общепита. При этом, согласно официальным данным, сами работники отраслей, где положена обязательная вакцинация, ее проходят, мягко говоря, недостаточно охотно. По информации Андрея Гончарова, только 60% сотрудников общепита привились или имеют официальные документы о медотводе.

Будет много нюансов, связанных с подделкой документов, предполагает чиновник. Мы это видим по регионам, которые вводили QR-коды. Было несколько таких случаев на территории страны, когда подделывались медотводы. Это ответственность врачей и самого гражданина, их понимание ситуации. Мы с правоохранительными органами уже договорились: завтра встречаемся, в том числе с торгово-развлекательными центрами, чтобы обсудить эту ситуацию. Постараемся нивелировать возможные нюансы. Призываю наших граждан быть законопослушными. Мы должны понимать, что человек безопасен и у него есть все документы.

Выявление фальсификата уже сейчас осложняется юридическим казусом. Как было сказано в ходе пресс-конференции, уже возникают конфликты посетителей «закодированных» учреждений с сотрудниками, требующими показать паспорт для проверки подлинности QR-кодов. При этом нет официального нормативно-правового акта, за исключением рекомендаций Роспотребнадзора, обязывающего граждан предъявлять паспорт тем же сотрудникам культурно-спортивной отрасли и — в перспективе — общепита.

Паспорт сотрудник может потребовать так же, как в магазине сотрудник может попросить паспорт для проверки совершеннолетия, говорит Гончаров. Вам, усомнившись в возрасте, не продадут алкоголь или сигареты, и это не вызывает отторжения. Мы, когда летим в самолете, всегда берем документ. Если ситуация не какая-то конфликтная или человек не хочет ее разогреть специально, он всегда возьмет те документы, которые ему нужны. К сожалению, условия жизни поменялись. Мы разработали какие-то свои документы, основываясь не на жизненном опыте, а на рекомендациях Роспотребнадзора, созданных для того, чтобы оградить население страны от такого рода ситуаций — эпидемий, инфекций.

Общепит уже «пищит»

Как напоминает министр, при введении QR-кодов в заведениях общепита с последних одновременно снимаются ограничения по работе в ночное время.

Мы позволяем принимать гостей круглосуточно, но при условии наличия QR-кода, сообщает глава Минпромторга. Инфицированные могут являться переносчиками ковида. Но данные Роспотребнадзора и Минздрава говорят, что привитые практически не умирают, переносят болезнь комфортнее и не представляют угрозы. Мы провели консультации с предпринимательским сообществом. Те меры, которые применялись бизнесом до этого момента (температурный режим, дистанцирование столов), дают определенный эффект. Но заведения общепита, особенно в выходные, праздничные, предпраздничные дни это скопления людей.

Сами рестораторы уже начали подсчитывать убытки и делятся опытом с коллегами из других регионов.

В каждом ресторане на данный момент 80% вакцинированного персонала, санитайзеры, рециркуляционные лампы и куча регламентов по чистоте и дезинфекции, сообщает на своей странице в Facebook Андрей Коротышев, новосибирский ресторатор (владелец ресторана итальянской кухни Trattoria La Trenta). Каждый ресторан это 25-50 человек, которых заставили поставить вакцину, но их сейчас лишают дохода, потому что статистика QR в общепите показывает падение выручки на 70-80%.

О катастрофе для бизнеса пишет в соцсети еще один новосибирский ресторатор Даниил Прицкау.

Эта ситуация ставит рестораны на грань выживания, сообщает он, обращаясь к потенциальным посетителям в соцсети. Поверьте, что нас это нововведение просто повергает в шок. Но, как законопослушное предприятие, будем соблюдать требования власти. Санкции за одного гостя без QR-кода штраф до 500 тысяч рублей и (или) приостановка деятельности до 90 дней. Надеюсь на ваше взаимопонимание и мечтаю пережить это очередное испытание для всего ресторанного бизнеса. Если отсутствие QR-кода или другие обстоятельства мешают отметить ваше торжество в стенах ресторана, то мы готовы приехать к вам и привезти ресторан в ваш дом (или офис).

Ресторатор Сергей Миронов, основатель Мясо&Рыба (Москва), добавляет, что регионы, которые ввели «куары», получили падение от 50 до 80%.

— Есть регионы, где выручка просела меньше, но их просто не проверяли, — говорит он. — Ну и главный вопрос сейчас: будут ли закрываться рестораны? Там, где они открылись после всех ограничений, шанс у них есть: они найдут деньги, заткнут дыры и выкрутятся. Там же, где остались QR, рестораны, на мой взгляд, обречены на закрытие (это просто вопрос времени). Да, где были «куары» и не было полного закрытия, убытков гораздо меньше, но проработать на «куарах» несколько месяцев в долгосрочной перспективе рестораны сегодня просто не смогут, и многие примут решение о закрытии и банкротстве, просто не видя перспектив возвращения к нормальной жизни.

Отдельно предстоит решить вопрос с проверкой QR-кодов на территориях фудкортов, расположенных в торговых центрах. Собственно, точка продажи продукции, передачи ее в руки покупателя — зона ответственности организации общепита, и в этом случае проверкой не облагается. А вот выставленные поблизости столы и стулья со скамейками — территории, подведомственные торговым центрам, на посетителей которого правила «кодировки» пока не распространяются, в то время как фуд-корты в торговых центрах зачастую являются точками притяжения семей и молодежных компаний, не у каждого из которых есть QR-код.

Чувствую себя карателем, что не дает ни есть, ни пить и все закрывает, говорит Гончаров. Мы это проходили какое-то время назад, когда ограничивали фуд-корты в торговых центрах. Для многих это была непонятная ситуация. Делали какие-то загородки, увеличивали расстояния между столами. Фуд-корт это место сосредоточения людей, особенно молодежи, которая там питается и общается. Мы, безусловно, с торговыми центрами проговорим эту ситуацию. Надеюсь, они с пониманием отнесутся к нам, и мы все-таки эти зоны выделим и будем требовать там QR-коды. А если человек берет еду и уходит, QR-код никто требовать не будет.

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за последние сутки зарегистрированы 405 новых случаев заболевания и 16 случаев летального исхода. По информации правительства Новосибирской области, в торговых центрах открыты 16 пунктов вакцинации. Еженедельно в них прививаются около 2-3 тысяч жителей области. Всего привитых в торговых центрах около 50 тысяч человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : ограничения общепит коронавирус бизнес


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