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Суд Томска начал рассмотрение второго дела экс-мэра Кляйна

  • 12/12/2022, 12:46
злоупотребление должностными полномочиями
Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Томске начинается рассмотрение второго уголовного дела в отношении экс-мэра Томска Ивана Кляйна, бывшего начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Сергея Аушева и бывшего проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Артема Рышкова. Об этом сообщил «Интерфакс» с ссылкой на адвоката Кляйна Марину Вихлянцеву.

По данным следствия, в 2019 году мэр Томска, зная о несоответствии выполненного в рамках муниципального контракта ремонта дороги по улице Большая Подгорная в Томске нормативно-техническим требованиям, дал незаконное указание подчиненному ему начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства подыскать организацию, осуществляющую строительный контроль, которая примет выполненные подрядчиком работы.

В свою очередь начальник городского департамента обратился к проректору ТГАСУ, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет стройконтроля.

После подписания начальником профильного департамента счетов на оплату работ подрядчику были необоснованно перечислены более 74 млн рублей.

Бывшего начальника департамента мэрии Томска обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями (ч.1. ст.285 УК РФ), экс-проректора ТГАСУ – в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.5 ст.33 и ч.1 ст. 85 УК РФ), экс-мэра Томска – в организации и руководстве злоупотребление должностными полномочиями (ч.3 с.33, ч.2 ст.285 УК РФ).

Ранее сообщалось, что по первому уголовному делу Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию. Впоследствии стало известно о третьем хирургическом вмешательстве.

28 июля истек срок заключения по первому делу Кляйна, 24 ноября суд определил местом содержания Кляйна под домашним арестом его квартиру.

28 ноября второе дело Кляйна направили в суд.

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Томская область

Теги : чиновник Ремонт дорог злоупотребление должностными полномочиями


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