Банк «Левобережный» предлагает кредиты на исполнение контракта под 13,5% годовых

Компании МСБ могут воспользоваться программой «Кредит под контракт» и получить кредит на пополнение оборотных средств для исполнения контракта в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. Сумма кредита или кредитной линии с лимитом задолженности – от 1 до 20 млн рублей, но не более 70% стоимости контракта. На сумму кредита, превышающую 10 млн рублей, нужно дополнительно предоставить залог – недвижимость, транспорт или спецтехнику.

Ставка – от 13,5% годовых. Срок кредита составляет до 3 лет и не может превышать срок контракта более чем на 90 дней. Порядок гашения должен соответствовать условиям оплаты по финансируемому контракту. Решение по кредиту банк принимает в течение 1 рабочего дня.

Юридическим лицам и ИП, которые оформят «Кредит под контракт», банк дарит скидку 50% на комиссию за выдачу гарантии по финансируемому контракту.

Подать заявку на кредит можно любым удобным способом – на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

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Фото пресс-службы банка

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