Производители шуб в России столкнулись с нехваткой зарубежного меха норки из-за санкций

Дефицит импортного меха норки стал причиной сокращения ассортимента шуб в России, пишет РБК.

По словам председателя совета директоров компании Вугара Исаева, это случилось из-за антироссийских санкции, введенных Западом. Кроме того, влияние на ситуацию оказало массовое истребление популяции норок в Дании. Уточняется. что основную часть сырья для пошива РФ импортировала именно оттуда.

В результате дефицит меха стал причиной сокращения ассортимента шуб в 30% магазинов. Также произошел рост цен на сырье от 50 до 100%.

Директор звероводческого хозяйства «Мермерины» Владимир Бозов отметил, что на норку приходится почти 100% готовых изделий на пушном рынке. А владелица меховой фабрики MaryBelle Юлия Денисова считает, что, если ситуация не исправится, мех для производства и того больше, станет предметом роскоши.

Ранее редакция сообщала, что российские суда лишатся электронной навигации в 2023 году из-за санкций.

Фото: pexels.com — Olcay Ertem