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Суд вернул прокурорам дело экс-главы Института лазерной физики

  • 07/02/2023, 11:17
нарушение гостайны
Дело связано с гостайной.

Уголовное дело бывшего директора Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Алексея Тайченачева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, возвращено в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба Советского райсуда Новосибирска.

— В судебном заседании государственным обвинителем было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении Тайченачева прокурору, поскольку после направления уголовного дела в суд поступила информация о новых общественно-опасных последствиях инкриминируемого обвиняемому деяния, являющаяся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления, а также для устранения нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных при составлении обвинительного заключения и препятствующих суду принятию законного решения по существу дела, — говорится в сообщении.

О каких общественно-опасных последствиях идет речь суд не уточняет.

Уголовное дело на Алексея Тайченачева было возбуждено в январе 2022 года по материалам ФСБ. Согласно им, в 2021 году директор НИИ подписал приказ о выплате научному руководителю ИЛФ 75-процентной надбавки к окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и 50-процентной доплаты к жалованию за работу с материалами ограниченного доступа. Этими действиями, посчитало следствие, Алексей Тайченачев причинил ущерб ИЛФ в размере 418 тыс. руб.

 

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу района в Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий.

Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело превышение должностных полномочий нарушение гостайны


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