Экс-главу района в Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий

Колыванский районный суд в Новосибирской области признал виновным бывшего главу района Виктора Аверина в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– Назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок один год. Аверин В. П. освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, – говорится в сообщении.

Управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщало о том, что Виктор Аверин для создания видимости эффективности реализации программы по стимулированию жилищного строительства предоставил 45 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, юридическому лицу, а не гражданам. Обвиняемый принял заведомо незаконное решение о расторжении ранее заключенного договора. Результатом противоправных действий чиновника стало причинение ущерба на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Аверин ушел в отставку в феврале 2018 года после резонансного ЧП в рабочем поселке Колывань, когда двое братьев шести и одиннадцати лет утонули в заполненной водой двухметровой яме. Коммунальные службы раскопали ее в ноябре 2017 года, но оставили неогороженной.

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