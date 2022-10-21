Суд восстановил в должности главу Турочакского района Республики Алтай

19 октября Турочакским районным судом было рассмотрено заявление Андрея Прокопьева, которого 4 октября, на внеочередной сессии совета депутатов отстранили от должности. В своем заявлении глава указал на отсутствие доказательств неисполнения своих должностных обязанностей на протяжении трех месяцев, а также на процедурные нарушения, которые были допущены в ходе рассмотрения и голосования по данному вопросу. В итоге суд восстановил его в должности.

Это была уже вторая за осень попытка райсовета отправить в отставку неугодного главу. На созванной 8 сентября внеочередной сессии районного совета выяснилось, что двое депутатов отозвали свои подписи под инициативой, а пришедшие на сессию жители района устроили стихийные общественные слушания. Люди заявили, что «их утомила политическая нестабильность, творящаяся в районе уже много лет». Сессия была сорвана. 4 октября в актовый зал администрации района вновь пришли жители, но народные избранники удалились в кабинет председателя совета депутатов Анны Трапевой, где в ходе закрытого заседания и провели голосование по снятию полномочий с главы района, врио был назначен заместитель главы по социальным вопросам Кирилл Ивлев.

Андрей Прокопьев исполнял обязанности главы с 21 декабря 2021 года и решение районных депутатов было вполне прогнозируемым: Турочакский район, в последнее время, гремит своими земельными скандалами и уголовными делами в лесной сфере, судами по возврату предоставленных в аренду и собственность земельных участков, в период с 2019 года по конец 2021 года.

Фактически, история началась с 2019 года, когда с должности главы района был снят решением этого же 4 созыва совета депутатов Турочакского района, Владислав Рябченко. В результате конкурса и дальнейших выборов, районный совет депутатов избрал Виктора Осипова, ранее возглавлявшего администрацию села Турочак. Он позиционировался, как представитель молодёжи, на которую многие возлагали надежды. Однако, в районе застопорились нацпроекты, в частности по сохранению Телецкого озера в рамках президентских наказов 2018 года. Дмитриевская школа, которая требует срочных решений и подготовки проектной документации, где дети занимаются в непригодных условиях, по-прежнему работает в тяжёлых условиях.

В октябре 2021 года Виктор Осипов сложил с себя полномочия, новым главой района был избран Андрей Прокопьев.