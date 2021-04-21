«Ковидный» опыт ТЦ «Сан-сити» разойдётся по всему городу

В ближайшее время в мэрии Новосибирска определятся: в каких торговых центрах, расположенных на территории города, можно разместить пункты вакцинации от коронавируса. Об этом на сессии горсовета Новосибирска сообщил глава городского антиковидного штаба, вице- мэр Новосибирска Валерий Шварцкопп.

В качестве успешного опыта руководитель штаба привел ТЦ «Сан-сити», где недавно открылась точка вакцинации. Ранее, помимо государственных медучреждений о готовности вакцинировать граждан заявила частная больница РЖД. Кроме того, по информации антиковидного штаба, в регионе действуют 52 мобильные прививочные бригады, из которых 21 работает в Новосибирске.