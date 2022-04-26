Сумма жилищного сертификата для детей-сирот превысила три миллиона рублей

— С апреля текущего года отменены требования к сроку трудоустройства получателя меры поддержки. Ранее заявитель должен был иметь непрерывный трудовой стаж не менее 6 месяцев. Также увеличена сумма выплаты до 2,25 – 3,15 млн рублей в зависимости от муниципального образования, на территории которого выдан сертификат. Обладатель сертификата вправе при покупке недвижимости использовать дополнительно собственные средства, — рассказала о нововведениях заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

В настоящее время в регионе порядка 3,5 тысяч детей-сирот подлежат обеспечению жильем. Муниципалитеты региона на выделенные субвенции приобретают в новостройках и на вторичном рынке жилые помещения, которые передают по договорам социального найма детям-сиротам.

Напомним, дополнительная региональная мера поддержки – жилищный сертификат введена в прошлом году. Сертификат позволяет жителям региона приобретать жилье сразу в собственность. Так, в 2021 году 228 жителей региона воспользовались сертификатом и стали новоселами. С начала 2022 года уже оформили 90 жилищных сертификатов.

Среди требований, предъявляемых к получателю сертификата – достижение возраста 23 лет, дееспособность, наличие официальной работы, отсутствие судимости и нахождения в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.

Жилищный сертификат – действующая на территории Новосибирской области с 2021 года альтернативная мера поддержки детей-сирот, позволяющая приобрести в собственность жилое помещение.