Суд забрал спорный земельный участок у инвестора в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил исковые требования прокурора области по делу об истребовании асфальтированных площадок с земельным участком на пересечении улиц Российской, Арбузова и Полевой. Напомним, речь идет о площадке, которая расположена в районе сквера на Демакова и стала яблоком раздора между муниципалитетом, общественниками и депутатами в 2021 году.

Ранее мэрия города сообщала, что площадки (как зарегистрированные объекты недвижимости) и земельный участок под ними (по преимущественному праву) на основании договора купли-продажи акций в качестве вклада были внесены мэрией в уставный капитал акционерного общества «НАИР». Далее с согласия мэрии «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей. Эта сделка вызвала много вопросов у общественников и депутатов. В прокуратуре отмечают, что передача прав на земельный участок должна была проходить по итогам торгов. По ходатайству прокуратуры области в мае 2021 года суд наложил арест на спорную землю.

— Арбитражный суд Новосибирской области исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме: признал недействительным договор купли-продажи акций от 20.07.2020, заключенный мэрией города Новосибирска и ООО «НАИР» в отношении земельного участка и асфальтированных площадок, и истребовал их из незаконного владения ООО «Городок» в пользу муниципального образования — Новосибирск в лице мэрии, — сообщили в прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, 154 млн рублей, вырученные от продажи участка площадью 2,3 га, мэрия планировала направить на создание зеленой зоны, а также на разработку проекта реконструкции ДК «Академия». Работы по благоустройству в сквере намеревалось начать в июне, а завершить осенью 2021 года. Кроме того, мэр заявлял, что иных финансовых возможностей для развития данной территории — сквера Демакова — в качестве рекреационной зоны не было. А продажа участка инвестору спасет его от жилой застройки. Тогда же стало известно, что инвестор планирует построить на купленной площадке досуговый центр.

— Сегодня у нас есть дизайн-проект, который дважды обсуждался в рамках участка в 2,5 га, — сообщал мэр Анатолий Локоть в рамках еженедельной пресс-конференции в феврале 2021 года. — Весь вопрос: когда реализовать этот проект? Если ждать бюджетных вливаний, то это может растянуться на неопределенный срок. Было принято решение: привлечь деньги частного инвестора. Для этого участок был внесен в план приватизации, определена сумма в более 154 млн рублей. Я слышу, что можно было удвоить цену, утроить. Мы же знаем, что инвестор, заплатив деньги, сделает все, чтобы их вернуть. А это невозможно без того, чтобы не построить там жилой дом. Разве жителям нужны жилые постройки? Поэтому речь идет о создании досугового центра, который тоже необходим.

Как ранее сообщала редакция, с земельными участками в городе периодически происходят странные истории. Например, земля под домами в Левобережье неожиданно поменяла назначение. А у жителей города возникают вопросы и к содержанию других зеленых зон Новосибирска.