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Суперактуальные темы OpenBio-2021

  • 28/09/2021, 09:00
Новости Новосибирска
СКИФ, COVID-19 и новые вирусы.

Суперкомпьютеры и большие данные

Традиционное пленарное заседание по СКИФ и мегасайенс в этом году посвящено суперкомпьютерам и генераторам научных данных. Участники дискуссии — видные ученые из научных институтов во главе с Валентином Пармоном, председателем СО РАН, и Михаилом Федоруком, ректором НГУ, обсудят применимость суперкомпьютеров для обработки больших данных синхротрона СКИФ и для использования вычислительных центров в биологических экспериментах и исследованиях для наук о жизни.

— Мы должны распределить зоны ответственности, что будет относиться к суперкомпьютерному центру Лаврентьева, а что — к внутреннему вычислительному контуру СКИФ. В нашем заседании будет много конкретики и обсуждений по разным вопросам. Например, политика работы с данными: распределение приоритетов и уровней доступа, места хранения горячих, теплых и холодных данных. Какие типы вычислителей и в каком количестве нужны: GPU, CPU или инновационные нейронные и тензорные ядра. Коллеги говорят, что им сильно не хватает компетенций по работе с большими данными, они просят, чтобы мы вместе продумали, куда двигаться. В НГУ думаем над учебными программами по методам, связанным с машинным обучением и автоматизацией обработки больших данных. Конечно, надо обязательно изучить запросы других институтов СО РАН, их предложения, — рассказал модератор площадки, директор ВКИ НГУ Алексей Окунев.

Предиктивные маркеры COVID-19 и разработка вакцин

Самой обсуждаемой площадкой форума в прошлом году стал круглый стол, посвященный противодействию пандемии COVID-19. На OpenBio-2021 вновь соберутся ведущие российские вирусологи и представители ряда ведущих биотехнологических и фармацевтических компаний. В ходе дискуссии «Перспективы борьбы с пандемией, вызванной SARS-CoV-2» они обсудят ход пандемии и особенности ее динамики за последний год, диагностику заболевания, разработку новых вакцин против COVID-19 и предварительные результаты поиска предиктивных маркеров течения COVID-19 в организме человека, по которым можно с большой вероятностью определить тяжесть дальнейшего течения заболевания.

— Прошедший год принес много перемен. Самая печальная перемена – пандемия продолжается даже в большем масштабе, чем в прошлом году. Если посмотреть статистику смертности, то в основном умирает возрастная часть населения. И мы говорим не о возрасте 80-90 лет, а о людях 50-60 лет, которые, как правило, активно работают и передают свой опыт другим. Наша дискуссия необходима, чтобы наметить более четкие пути для продвижения в борьбе с пандемией. Кто виноват – мы уже выяснили, теперь надо выяснить — что делать, — рассказал Сергей Нетесов, модератор дискуссии, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ.

Особое внимание к вирусам

На OpenBio пройдет симпозиум «Виром России. Открытие новых вирусов», где выступят ученые из ведущих научных центров России и мира. Организовать мероприятие предложил «Вектор» Роспотребнадзора с целью привлечь внимание научного сообщества к вопросам выявления и изучения новых вирусов.

Эксперты обсудят необходимость своевременного выявления новых вирусов и устранения биологических опасностей, чтобы не допустить распространение новых вирусных инфекций и обеспечить готовность к противодействию пандемии. Среди тем симпозиума: подходы секвенирования нового поколения к поиску вирусов, переносимых клещами и комарами, современные методы анализа по идентификации вирусного материала, распространение инфекционных и паразитарных заболеваний.

Со вступительным докладом «Мир вирусов и его эволюция» на симпозиуме выступит Евгений Кунин, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США (штат Мэриленд), член национальных академий наук США, России, Европы, один из самых цитируемых биологов в мире.

Помимо этого, в рамках симпозиума пройдет круглый стол «Взгляд молодых ученых на проблемы вирусных заболеваний Российской Федерации».

— На протяжении всей своей истории научный центр «Вектор» успешно решал задачи противодействия биологическим угрозам, и мы считаем постоянный обмен опытом в данной сфере и расширение кадровой базы — исключительно актуальными направлениями работы. По нашему мнению, OpenBio — идеальная площадка для обсуждения идей и механизмов недопущения пандемий, к которым человечество не будет готово, — отметил Ринат Максютов, модератор симпозиума, генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Вызовы ковидного периода

Вынужденная мобилизация и перестройка работы медицинской и фармацевтической отраслей, расширение объемов производства вакцин и фармпрепаратов, гибкое реагирование экономики на непредсказуемые изменения в потребительском спросе, необходимость в полномасштабной информационной кампании за поголовную вакцинацию — все это эксперты склонны относить к вызовам ковидного периода. Круглый стол, на котором разберут все эти вопросы, пройдет на OpenBio-2021. В числе основных спикеров — Елена Хрусталева, руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.

— Основная задача — обсудить с профессиональным сообществом недобросовестные  практики в последнюю пару лет. Эти практики связаны с оказанием фармацевтических и медицинских услуг, а также с обращением медицинских изделий. Риск таких практик — в угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан и негативному влиянию на качество работы организаций. Возможное решение — в надзорном органе, который благодаря изменившемуся законодательству, может стать мудрым советником, который помогает разобраться в проблемных вопросах в связи с приоритетом профилактического направления в работе. Будет разъяснена суть изменений законодательства в сфере надзорной, медицинской и фармацевтической деятельности, — рассказала Елена Хрусталева.

Подключиться ко всем площадкам форума можно будет онлайн. Для участия в OpenBio-2021 необходима регистрация на сайте.

Материал предоставлен организаторами форума

Фото: Антон Уницын

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Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : форум биотехнологии OpenBio


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