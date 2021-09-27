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В Новосибирске появился первый в Сибири Центр психологической помощи детям с онкозаболеваниями

  • 27/09/2021, 17:46
Новости Новосибирска
Торжественное открытие состоится 29 сентября.

Центр создан благотворительным фондом «Завтра будет» совместно с центром зоотерапии «Дверь в лето» и направлен на психологическую и социальную реабилитацию детей и их родителей во время и после прохождения лечения от онкологических заболеваний.

Одно из ведущих направлений работы — канистерапия. Специалисты из омского центра зоотерапии «Дверь в лето» на протяжении шести лет помогают детям решать проблемы повышенной тревожности, страха перед возвращением в садик и школу после болезни, недоверие к незнакомым людям. С онкобольными детьми они начали работать в Новосибирске год назад, провели несколько мероприятий с участием собак. Дети, у которых в жизни было много боли, страха и ограничений, получают возможность прожить эмоции вместе с собаками, обрести в их лице добрых друзей, ощутить их поддержку. Помимо занятий с собаками, в центре дети смогут посещать занятия с психологом, арт-терапевтом, хореографом и другими специалистами.

В настоящее время новосибирским детям с онкозаболеваниями психологическая помощь оказывается только во время лечения в стационаре. После перевода детей на поддерживающее лечение (а оно может продолжаться больше года), они не могут выходить из дома, потому что любые инфекции для них губительны. В Центре «Добрая Дора» безопасно для ребят, которые еще проходят лечение или уже выздоровели. Все занятия проходят в индивидуальном режиме, а после каждого ребенка в помещении проводят бактерицидную обработку.

— Мы назвали центр «Добрая Дора» в честь самой известной в Омске собаки-терапевта, которая сейчас переехала в Новосибирск, и которая стала одним из сотрудников центра, — рассказывает руководитель центра зоотерапии «Дверь в лето» Юлия Соболева. — С Дорой мы начинали канистерапию, выстраивали методику и вот уже шесть лет занимаемся с детьми.

Торжественное открытие центра «Добрая Дора» состоится 29 сентября в 17:00, на ул. Большевистской, 105.

Фото предоставлено PR-агентством InMar+

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Центр психологической помощи детям онкология здоровье дети


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