Продолжается исход спойлеров

Заявление об отказе от участия в выборах горсовета Новосибирска по округу 8 подал ранее заявившийся самовыдвиженец-студент Иван Стрекалов. Об этом сообщил источник редакции в политических кругах. Эту же информацию подтвердили в реготделении ЛДПР, чей кандидат, помощник депутата Госдумы Василий Стрекалов и был основной мишенью подославших спойлера конкурентов.

Напомним, ранее официально об отказе в участии в кампании рассказал еще один спойлер, заявившийся в Заельцовском районе — временно неработающий Алексей Поляков, которого, по его словам, наняли в штабе кандидата от КПРФ, депутата заксобрания, советника мэра Андрея Жирнова, чтобы отнять ряд голосов у его главного оппонента по округу №22 — председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова.

По информации источника редакции, пока под вопросом еще один спойлер кандидата от ЛДПР в Первомайской районе — Курочкин.

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