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Существенный рост спроса на товары для питомцев отметили в Новосибирске

  • 05/03/2025, 14:35
Существенный рост спроса на товары для питомцев отметили в Новосибирске
Самыми популярными товарами являются корма для животных

Согласно данным аналитического отдела службы доставки Купер, в январе текущего года жители Новосибирска стали заказывать товары для питомцев в пять раз активнее, чем годом ранее. Отмечается, что в период с декабря 2024 по февраль 2025 спрос на товары для животных в регионе увеличивается на 17-20% каждый месяц.

Самыми популярными товарами являются корма для животных. Второе место занимают наполнители для туалетов, а замыкают тройку лидеров лакомства для кошек и собак. Также востребованы игрушки, когтеточки, туалеты, средства гигиены.

В Новосибирской области с Купером сотрудничают 15 брендов и более 150 зоомагазинов, доставляющих товары по всему городу. Среди них: Мокрый Нос, Красный Кролик, VILIV, АУРИ, ЗооГрад, Зооцентр Сибирь, ЛапаХвост, Лента Зоомаркет и другие. Компания продолжает активно привлекать новых партнеров.

Сергей Асауленко, руководитель сети «Мокрый нос», отметил, что современные владельцы животных уделяют больше внимания качеству приобретаемых товаров. Например, долговечные игрушки производятся из гипоаллергенных материалов. Также набирает обороты тенденция к использованию натуральной и экологически чистой продукции.

По его словам, после ухода иностранных марок, потребители все чаще выбирают российские корма. Они отмечают, что отечественная продукция не хуже по качеству, но более выгодна по цене. Ассортимент российских кормов широк и может удовлетворить любые потребности. При этом способ покупки практически не изменился: крупные упаковки в основном заказывают онлайн, а небольшие партии приобретают в обычных магазинах.

Исследования, проведенные аналитиками Купера, показали, сколько тратят жители Новосибирска на содержание домашних животных. В первый месяц приобретение базовых товаров для собаки (без учета медицинских обследований) обойдется в среднем в 9 468 рублей. В дальнейшем ежемесячные расходы на корм, уход и развлечения для питомца составят около 5 500 рублей.

Завести кошку в первый месяц будет стоить в среднем 6 562 рубля (не считая визитов к ветеринару и анализов). В последующие месяцы содержание кошки потребует около 2 512 рублей. Таким образом, в среднем ежемесячное содержание питомца (кошки или собаки) в Новосибирске обходится примерно в 4 006 рублей.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : товары для животныз Купер корма для животных зоотовары доставка


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