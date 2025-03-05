Новосибирский детский реабилитационный центр вошел в перечень проектов ФНБ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ и за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), был расширен на 12 позиций.

Имеются в виду проекты, уже успешно реализуемые в различных областях: транспортной, медицинской, образовательной, культурной и в сфере природопользования.

В частности, в обновленный перечень вошел «Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек» в Новосибирской области. Комплекс реабилитационного центра будет состоять из трёх отдельных зданий, соединённых тёплыми переходами. В него войдут стационар на 300 коек, лечебный корпус с клинико-диагностическим центром и дневной стационар. Центр разместится на участке площадью 37 гектаров на берегу Бердского залива. Общая площадь комплекса составит более 60 тысяч квадратных метров, как указано на сайте.

Реабилитационный центр будет относиться к IV группе медицинских организаций. Здесь будут проходить восстановление дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и заболеваниями органов чувств. В центре будут использоваться как инновационные методы реабилитации, такие как роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами и экзоскелеты, так и традиционные — лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах.

В июле 2024 года пресс-служба Министерства строительства РФ сообщила, что строители приступили к возведению фасадов главного корпуса центра. Тендер на строительство выиграла компания АО «Концерн Титан-2», которая также занимается строительством СКИФа в Новосибирске. В ценах 2022 года стоимость объекта составляла 7,6 миллиарда рублей.

— Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ, — напомнили в правительстве.

Ранее редакция сообщала о том, что инфекционная больница Новосибирска начала прием в новом больничном городке. Она обеспечит новый уровень медицинского обслуживания граждан, а также станет мощным научным центром.