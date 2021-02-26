Суши Мастер в Новокузнецке — обзор меню

Суши Мастер Новокузнецк предлагает широкий выбор предложений в меню, что часто становится одной из основных причин для выбора этого заведения. Жители города давно оценили вкус и качество блюд, приготовленных в ресторанах Суши Мастера. Здесь часто делают заказ гости города, которые уже познакомились с ресторанами в других местах, ведь сеть широко известна уже по всей России и везде старается поддерживать хороший имидж.
Первое, на что смотрят потенциальные клиенты – меню. Оно должно быть широким, включать блюда разных наименований. Суши Мастер понимает, что нужно заказчикам и готов предложить им все лучшее, что есть в японской кухне.
Меню заведения можно изучить на сайте. Оно включает такие основные наименования:
Меню дополнено красивыми изображениями, реалистичными фото продукции, которую продает ресторан. Это помогает сделать осознанный выбор. Кстати, ожидания по фото соответствуют той реальности, которую получит от курьера клиент.
В меню есть также различные напитки, среди которых обычная вода, газированные напитки и морсы, лимонады собственного приготовления. Особое внимание уделяют последним. Они прекрасно дополняют вкус роллов.
В меню Суши Мастера много сетов больших и маленьких. На них часто проводят акции, причем компания время от времени меняет ассортимент в разделе специальных предложений. Под акции попадают самые популярные наборы и новинки.
Отдельного внимания заслуживает специальное меню. Компания предлагает два варианта спецпредложений:
Кстати, блюда в таких разделах тоже периодически обновляются, потому что поварам не чужды эксперименты, они постоянно находятся в поисках идеального вкуса роллов.
Часто именно возможность подобрать меню в соответствии с особыми предпочтениями в питании и приводит клиентов к выбору ресторанов сети Суши Мастер. Конечно, дополнительным бонусом становится оперативная доставка (рестораны в течение часа доставят заказ в любой конец города).
Фото с сайта Суши Мастер
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