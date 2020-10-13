В Новосибирской области в сентябре наблюдалось сокращение выдач кредитов наличными

Ежемесячный восстановительный рост выдач кредитов наличными, который наблюдался после первой волны коронавируса, прекратился в сентябре. К таким выводам пришли аналитики ОКБ. Отмечается, что количество новых выдач снизилось на 5% по сравнению с августом текущего года или на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года и составило 1,34 млн кредитов.

За весь III кв. 2020 г. банки выдали 4 млн кредитов наличными, что на 12% меньше, чем в III кв. 2019 года. За 9 месяцев выдачи составили 10,6 млн кредитов, что на 13% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выдач кредитов наличными в сентябре, сокращение кредитования по сравнению с августом наблюдается практически везде, кроме Краснодарского края (+1%) и Приморского края (+2%). В Москве выдачи сократились на 2%, в Московской области – на 3%, а в Санкт-Петербурге – на 1%. В Новосибирской области выдано 26,7 тысяч кредитов, что на 2% меньше, чем в августе, и на 11% — по сравнению с сентябрем прошлого года.

— Сокращение выдач кредитов наличными отчасти обусловлено сезонным фактором – выдачи в августе в большинстве предыдущих годов были выше, чем в сентябре. Во-вторых, поддержку кредитованию перестал оказывать эффект отложенного спроса, который был исчерпан за июль-август. Кроме того, банки приняли во внимание риск роста безработицы в стране на фоне второй волны коронавируса. Вероятно, последний риск будет определять кредитную политику банков в ближайшие месяцы. Объемы кредитования традиционно растут в четвертом квартале, но в этот раз под влиянием указанных сдерживающих факторов банки нарастят конкуренцию за выдачу кредитов наиболее надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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